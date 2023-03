Pronostico Real Madrid-Liverpool. Il 5-2 dell’andata in Inghilterra sembra mettere al sicuro il passaggio del turno per la squadra di Ancelotti, mentre quella di Klopp continua a faticare in questa difficile stagione. Vediamo tutto quello che c’è da sapere per scommettere su questo big match di Champions League.

Pronostico Real Madrid-Liverpool: lo stato di forma delle squadre

Il Real Madrid di Ancelotti è arrivato agli ottavi di finale dopo aver perso solamente una partita nella fase a gironi ed essersi classificato come primo del gruppo F davanti al Lipsia. I Blancos al momento sono il miglior attacco di questa edizione di UEFA Champions League con 20 reti all’attivo. In campionato la squadra di Ancelotti sta tendando di raggiungere il Barcellona in testa alla classifica anche se il divario rimane importante.

Il Liverpool è chiamato ad una vera e propria impresa dopo il 2-5 subito all’andata in casa. Davvero difficile ribaltare una situazione del genere per la squadra di Klopp che sta attraversando una stagione davvero negativa, anche in campionato dove il Liverpool è al momento fuori dalla zona Champions col 6° posto. Va però detto che due giornate fa è arrivato lo storico 7-0 dei Reds contro lo United, e che parliamo sempre del 2° miglior attacco della Champions (19 reti in 7 partite, una in meno del Real).

Pronostico Real Madrid-Liverpool: probabili formazioni e statistiche

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Rudiger, Nacho; Modrić, Tchouameni, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinícius. Allenatore: Ancelotti

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Núñez, Gakpo. Allenatore: Klopp

Statistiche

-Abbiamo già accennato al fatto che si scontrano i due migliori attacchi di Champions che sommano 39 gol segnati in 14 partite totali.

-Il 5-2 dell’andata ha interrotto una mini serie di Under tra Real e Liverpool.

-Il real non perde contro il Liverpool dal 2009, da allora 6 vittorie dei madridisti e 1 pareggio (tutte sfide di Champions).

-Lo 0-1 dell’ultimo turno di campionato contro il Bournemouth è stata la 4° sconfitta del Liverpool nelle ultime 10 partite, tante quante le vittorie (completano il quadro 2 pareggi).

-In 8 delle ultime 10 partite dei Reds si è registrato un Gol NO.

Quote e scommesse Real Madrid-Liverpool

Quote abbastanza equilibrate nonostante il risultato dell’andata. Su Sisal il Real Madrid ancora vincente si gioca @2.30 mentre il Liverpool è offerto @2.75 (Pareggio @4.00). Con la necessità del Liverpool di spingere per ribaltare la situazione si potrebbero aprire spazi letali con questi due attacchi in campo, per questo Over 2,5 si gioca sotto @1.60 di quota.

