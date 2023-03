Quote quarti di finale Champions League. Vediamo gli aggiornamenti dopo i sorteggi dei quarti di finale della massima competizione di calcio europeo dove non portavamo tre squadre italiane da anni. Due si sfideranno nel prossimo turno (Napoli-Milan), ma questo vuol dire un italiana certa in semifinale. L’altra sfida è Inter-Benfica.

Quote quarti di finale Champions League: i sorteggi delle italiane

Tre le squadre italiane protagoniste al sorteggio dei quarti di finale della UEFA Champions League 2022/23: Napoli, Inter e Milan. Sarà euroderby, con il Milan che sfiderà il Napoli, perderemo una squadra italiana, ma in questo modo ne avremo sicuramente una in semifinale.

Per l’Inter invece ancora una portoghese, dopo il Porto l’urna abbina il Benfica, con l’andata a Lisbona, ai nerazzurri. Quello di oggi a Nyon è stato anche l’ultimo sorteggio ufficiale della UEFA sulla strada del 10 giugno a Istanbul, giorno della finalissima. L’urna infatti ha anche previsto gli accoppiamenti per le semifinali e in vista portebbe esserci un incrocio tutto italiano: la vincente di Milan-Napoli troverà infatti la vincente di Benfica-Inter. La vincente di Real Madrid-Chelsea troverà la vincente di Manchester City-Bayern Monaco.

Quote quarti di finale Champions League: le altre sfide e il programma completo

QUARTI DI FINALE

Real Madrid-Chelsea

Benfica-INTER

Manchester City-Bayern Monaco

MILAN-NAPOLI

CHAMPIONS LEAGUE: LE DATE DEI QUARTI

Martedì 11 aprile 2023, ore 21

Benfica-Inter

Manchester City-Bayern Monaco

Mercoledì 12 aprile 2023, ore 21

Real Madrid-Chelsea

Milan-Napoli

Martedì 18 aprile 2023, ore 21

Chelsea-Real Madrid

Napoli-Milan

Mercoledì 19 aprile 2023, ore 21

Inter-Benfica

Bayern Monaco-Manchester City

LE DATE DEI QUARTI E DELLE SEMIFINALI DI CHAMPIONS

Andata quarti di finale

11-12 aprile

Ritorno quarti di finale

18-19 aprile

Andata semifinali

9-10 maggio

Ritorno semifinali

16-17 maggio

*Tutte le partite iniziano alle ore 21:00

Tutte le quote di UEFA Champions League

Vediamo il comparatore quote con le tre grandi favorite per la vittoria finale della UEFA Champions League 2022-23 e a seguire tutte le quote sui quarti di finale. Da notare che subito dopo le due big, al vertice delle lavagne da inizio torneo (Manchester City e Bayern Monaco) arriva il Napoli che si mette alle spalle anche il Real Madrid.

