Mercoledì 12 aprile 2023, alle ore 21, allo stadio San Siro di Milano, va in scena il derby italiano in Champions League, tra i padroni di casa del Milan, che ospitano il Napoli. Pronostico Milan-Napoli, andata quarti di Champions League del 12/04/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e le probabili formazioni.

Lo stato di forma delle squadre

I padroni di casa del Milan, arrivano a questa partita di andata del derby italiano in Champions League, al quarto posto in campionato italiano di Serie A e dopo un pareggio 0 a 0 ottenuto in casa contro l’Empoli.

I rossoneri in Champions League, si sono qualificati ai quarti di finale, dopo aver superato negli ottavi il Tottenham, allenato dal tecnico italiano Antonio Conte, vincendo a Milano per 1 a 0 e riuscendo a pareggiare 0 a 0 la gara di ritorno giocata a Londra.

La squadra ospite del Napoli, arriva a Milano in testa alla Serie A con 74 punti, con 16 punti di vantaggio sulla Lazio seconda. Nell’ultimo turno di campionato giocato, gli azzurri hanno vinto in trasferta 2 a 1 sul campo del Lecce.

I partenopei si sono qualificati per questo match di andata dei quarti di finale, superando agli ottavi, in maniera molto convincente la formazione tedesca del Francoforte, sconfitto in trasferta per 2 a 0 e in casa per 3 a 0.

Le probabili formazioni di Milan-Napoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker preannunciano una partita molto equilibrata sulla carta. La vittoria interna del Milan è offerta a quota 2.90 su Starcasinò e a quota 2.93 su Sisal, il pareggio bancato a quota 3.20, mentre la vittoria esterna del Napoli è offerta a quota 2.55.

Pronostico Milan-Napoli, andata quarti di Champions League del 12/04/2023

Pronosticare un derby italiano in Champions League è estremamente complesso. Se si guarda esclusivamente alla classifica del campionato di Serie A, il Napoli è nettamente favorito, ma se guardiamo alle partite giocate tra le due squadre e soprattutto al fattore Champions League, la partita secondo noi sarà molto equilibrata. Pronostico 1X