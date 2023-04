Pronostico Manchester City-Bayern Monaco 11 aprile 2023. Un big match da non perdere quello dell’andata dei quarti di finale di Champions League, in campo martedì 10 aprile 2023 all’Etihad Stadium.

Pronostico Manchester City-Bayern Monaco 11 aprile 2023: lo stato di forma

8 vittorie di fila tra campionato e coppe per un Manchester City in super forma. Nelle ultime 4 partite la squadra di Guardiola ha segnato q1ualcosa come 21 gol, compreso il 7-0 rifilato in casa al Lipsia nell’ultimo turno di Champions, o il doppio 4-1 di campionato su Liverpool e Southampton, a seguito del 6-0 di FA Cup sul Burnley.

Il Bayern Monaco dopo la sconfitta interna e inattesa in coppa di Germania, ha vinto di misura 1-0 un importante trasferta di campionato a Friburgo, con una Bundesliga sempre molto aperta. Agli ottavi i bavaresi hanno eliminato il PSG.

Le migliori quote su City-Bayern

Pronostico Manchester City-Bayern Monaco 11 aprile 2023: probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Akanji, Stones, Ruben Dias, Aké; Gundogan, Rodri; Mahrez, De Bruyne, Grealish; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola.

BAYERN MONACO (4-1-4-1): Sommer; Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich; Sané, Muller, Musiala, Mané; Choupo-Moting. Allenatore: Thomas Tuchel.

Il nostro pronostico: GOL SI.