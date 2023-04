Pronostico Benfica-Inter 11 aprile 2023. L’Estádio da Luz di Lisbona sarà il teatro dell’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League con impregnati i nerazzurri di Inzaghi che in campionato non se la passano bene.

Pronostico Benfica-Inter 11 aprile 2023: lo stato di forma

Ancora una portoghese in Champions per l’Inter che lo scorso turno ha superato il Porto e ora sfida il Benfica. I nerazzurri in campionato non se la passano bene, hanno pareggiato anche a Salerno e tra campionato e coppe non vincono ormai da 6 giornate.

Il Benfica rimane ampiamente al comando del campionato portoghese, ma lo scorso turno ha perso il big match contro il Porto, due delle migliori squadre lusitane. Prima di quel ko il Benfica aveva vinto 8 partite consecutive, compreso il doppio confronto col Club Brugge lo scorso turno di Champions.

Pronostico Benfica-Inter 11 aprile 2023: probabili formazioni

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Aursnes, João Mário, Rafa Silva; Gonçalo Ramos. Allenatore: Roger Schmidt.

INTER (3-5-2):Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Pronostico: UNDER 2,5