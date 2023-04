Pronostici Real Madrid-Chelsea 12 aprile 2023. Sfida di andata dei quarti di finale di Uefa Champions League. I Blancos di Ancelotti favoriti contro i Blues che stanno attraversando una stagione da incubo.

Pronostici Real Madrid-Chelsea 12 aprile 2023: lo stato di forma

Il Real Madrid punta in alto anche quest’anno, nonostante la Liga sia quasi scivolata dalle possibilità dei Blancos che però si sono tolti la soddisfazione di rifilare un sonoro 4-0 al Camp Nou ai nemici di sempre del Barcellona, in Coppa del Re. Subito dopo il Real ha però perso 2-3 in campionato contro il Villarreal. Lo scorso turno i madrileni hanno eliminato il Liverpool, e ora sfidano un altra inglese che sta deludendo quest’anno.

La stagione tragica del Chelsea continua, con 2 soli punti, frutti di altrettanti pareggi, nelle ultime 4 partite di Premier League dove i Blues sono desolatamente al 11° posto, anche se nello scorso turno di Champions League sono riusciti ad eliminare il Borussia Dortmund, ribaltando lo 0-1 dell’andata in Germania, col 2-0 del ritorno a Stanford Bridge.

Comparazione delle migliori quote

Pronostici Real Madrid-Chelsea 12 aprile 2023: probabili formazioni

Carlo Ancelotti affiderà le chiavi dell’attacco a Karim Benzema, che comporrà il tridente insieme a Rodrygo e Vinicius Jr. Alaba dovrebbe essere impiegato da terzino sinistro.

Frank Lampard mette da parte la difesa a tre e punta sul 4-3-3. In mezzo al campo potrebbe rivedersi Kanté dal primo minuto, mentre Havertz agirà nel tridente completato da Feliz e Sterling.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; James, Fofana, Koulibaly, Chilwell; Kanté, Enzo Fernandez, Kovacic; Felix, Havertz, Sterling. Allenatore: Frank Lampard.

PRONOSTICO: Real Madrid