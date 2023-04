Martedì 18 Aprile 2023, alle ore 21, allo stadio Stamford Bridge di Londra, i padroni di casa del Chlesea, ospitano il Real Madrid, per il match di ritorno dei quarti di finale in Champions League. Pronostico Chelsea-Real Madrid, ritorno dei quarti di finale in Champions League, scopri le quote offerte dai bookmaker, le probabili formazioni e il possibile risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Chelsea, arriva a questo match di ritorno dei quarti di finale di Champions League, dopo la sconfitta subita nella partita di andata giocata in Spagna per 2 a 0.

In Premier League inglese, la squadra londinese è solo undicesima in classifica, e nelle ultime 5 partite di campionato giocate ha raccolto solo due punti, con 3 sconfitte e 2 pareggi, dimostrando uno stato di forma globale della squadra molto basso.

Il Real Madrid, allenato dal tecnico italiano Carlo Ancelotti, si presenta in Inghilterra forte del risultato ottenuto a Madrid, nella gara di andata e con un buon stato di forma.

Nella Liga spagnola, il Real è al secondo posto in classifica, staccato di 11 punti dalla capolista Barcellona, ed è reduce dall vittoria ottenuta in trasferta a Cadice per 2 a 0.

Le probabili formazioni di Chelsea-Real Madrid

CHELSEA (4-3-3): Kepa; James, Thiago Silva, Koulibaly, Cucurella; Kanté, Enzo Fernandez, Kovacic; Felix, Havertz, Sterling. Allenatore: Frank Lampard.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Rudiger, Nacho; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, prevedono una partita molto equilibrata, con una leggera prevalenza per la vittoria esterna del Real Madrid. Segno 2 offerto a quota 2.35 su Sisal e a quota 2.40 su Starcasinò, il pareggio giocato a quota 3.50, mentre la vittoria dei padroni di casa offerta a quota 2.85.

Pronostico Chelsea-Real Madrid, ritorno dei quarti di finale in Champions League

Il Chelsea non ha nulla da perdere e dovrà attaccare per cercare di recuperare le due reti di scarto subite nel match di andata a Madrid. Il Real potrà invece aspettare che il Chelsea si scopra per punirlo in contropiede. Pronostico X2 – Risultato esatto 1-2

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione