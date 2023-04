Allo stadio Allianz Arena di Monaco, mercoledì 19 aprile è in programma la partita di ritorno dei quarti di finale in Champions League, tra i padroni di casa del Bayern Monaco che ospitano il Manchester City. Pronostico Bayern Monaco-Manchester City, quote scommesse e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Bayern Monaco, arriva a questa partita di ritorno dei quarti di finale in Champions League, dopo la pesante sconfitta subita nella gara di andata in Inghilterra per 3 a 0.

Gli uomini allenati dal tecnico Thomas Tuchel, sono in testa al campionato di calcio nazione di Bundesliga, con 59 punti, due di vantaggio sul Borussia Dortmund secondo. Nell’ultimo turno di campionato giocato, i bavaresi hanno pareggiato in casa 1 a 1 contro l’Hoffenheim.

La formazione ospite del Manchester City, arriva a Monaco di Baviera, forte della vittoria ottenuta in casa che potrebbe bastare per qualificarsi alle semifinali di Champions League.

Nel campionato nazionale inglese di Premier League, il Manchester City è al secondo posto in classifica con 70 punti, a meno 4 dall’Arsenal, ma con una partita da recuperare e in piena corsa per conquistare lo scudetto.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Manchester City

Bayern Monaco (4-2-3-1): Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Musical, Coman; Chopo Mouting. Allenatore Thomas Tuchel

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Aké; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Grealish. Allenatore Pep Guardiola

Quote offerte dai bookmaker

Partita molto incerta quella tra Bayern Monaco e Manchester City, secondo le quote offerte dai bookmaker. Segno 1 giocato vincente a quota 2.70 su Starcasinò e a quota 2.73 su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.80, mentre il successo esterno è bancato a quota 2.40

Pronostico Bayern Monaco-Manchester City

Il Bayern Monaco deve compiere una vera e propria impresa per ribaltare il 3 a 0 subito a Manchester e approdare cosi alle semifinali di Champions League. Al Manchester City basterà giocare una partita solida per tornare in Inghilterra con la qualificazione in tasca. Pronostico 1X Risultato esatto 2 a 1

