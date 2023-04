Mercoledì 19 aprile 2023, è in programma allo stadio San Siro di Milano, il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League, tra i padroni di casa dell’Inter che ospitano il Benfica di Lisbona. Pronostico Inter-Benfica, quote scommesse e possibile risultato finale, oltre alle probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La formazione di casa dell’Inter, arriva a questo match di ritorno dei quarti di finale di Champions League, dopo la bella vittoria nella gara di andata giocata in Portogallo per 2 a 0, con le reti messe a segno da Barella e Lukaku.

In campionato, i neroazzurri stanno faticando molto, infatti sono scesi al quinto posto in Serie A e al momento fuori dalla prossima Champions League. Nell’ultimo turno giocato di campionato è arrivata la brutta sconfitta casalinga per 1 a 0 contro il Monza.

La squadra ospite del Benfica di Lisbona, arriva a Milano dopo la brutta sconfitta subita nella partita di andata per 2 a 0 che ha interrotto una lunga serie di risultati positivi ottenuti in Champions League.

Nel campionato portoghese di Primeira Liga, il team allenato dal tecnico Roger Schmidt, è in testa al campionato con 71 punti, con 4 punti di vantaggio sul Porto secondo. Nelle ultime due partite giocate, sono arrivate due sconfitte contro Porto e Chaves che hanno riaperto la corsa al titolo.

Le probabili formazioni di Inter-Benfica

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Chiquinho, Florentino; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Gonçalo Ramos. Allenatore: Roger Schmidt.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è la vittoria dell’Inter il risultato più probabile. Segno 1 offerto a quota 2.10 su Starcasinò e su Sisal, il pareggio bancato a quota 3.40, mentre la vittoria esterna è inserita in quota 3.50.

Pronostico Inter-Benfica

La formazione neroazzurra quando gioca in Champions League, si trasforma rispetto alle brutte prestazioni offerte in campionato e ha un grossa occasione per raggiungere la semifinale. Il Benfica non ha nulla da perdere e verrà a Milano per giocare una partita a viso aperto. Pronostico 1X Risultato Finale: 1-1

