Quote Champions League 20 aprile 2023. Il derby di Milano torna in Champions League dopo quasi 20 anni, con i nerazzurri leggermente favoriti anche se i rossoneri sono galvanizzati dopo aver eliminato il Napoli, e hanno una tradizione vincente in questa competizione contro l’Inter. L’altra semifinale vedrà di fronte le favorite per la vittoria finale: Manchester City-Real Madrid.

Quote Champions League 20 aprile 2023: Inter-Milan in semifinale

L’ultima volta che Milan e Inter si sono affrontate in Champions League è stato quasi 20 anni fa, con Simone Inzaghi che ancora giocava, e segnava, con la Lazio mentre Leao, era un bambino di sei anni, e Lautaro di otto. Ora le due formazioni milanesi che si sfidano in un derby quando mai importante visto che mette in palio un posto nella finale di Istanbul in programma il 10 giugno allo Stadio olimpico Atatürk.

Gli esperti Sisal vedono l’Inter leggermente favorita per il passaggio turno, offerto @1,80, contro il @2,00 del Milan che però ha dalla sua la storia con i quattro precedenti in Champions League che hanno visto i rossoneri imbattuti (2 vittorie e 2 pareggi).

Quote Champions League 20 aprile 2023: Inzaghi respira e pensa al “double”

La serata magica con il Benfica regala a Simone Inzaghi la prima semifinale di Champions della sua carriera e la prima per l’Inter dopo tredici anni, dando la possibilità al tecnico nerazzurro di raggiungere un “double” di trofei, un opzione impensabile dopo settimane in cui il tecnico nerazzurro era sulla graticola e vicino all’esonero.

La Champions League è naturalmente il primo obiettivo ma c’è anche la Coppa Italia in cui i nerazzurri partono favoriti @2.20, davanti a Fiorentina @2,70 e Juventus @3,50. Per Inzaghi è un sospiro di sollievo anche per la sua panchina, e lo vediamo anche dalle lavagne su questa tipologia di scommesse, visto che il traguardo appena raggiunto potrebbe blindarlo anche per la prossima stagione. La quota per l’addio di Inzaghi a fine stagione, nella notte è salita @3,50 su Snai (un crollo netto se pensiamo che stava @1,75 appena ad inizio mese).

Manchester City-Real Madrid, l’altra semifinale

Grande spettacolo anche nell’altra semifinale dove si scontrano le due grandi favorite, Manchester City-Real Madrid col City che è prima in lavagna da inizio competizione mentre i Blancos sono i campioni in carica. Scontro anche in panchina a distanza tra due allenatori che sanno come si vince una (e anche più di una) Champions League, ovvero Pep Guardiola e Carlo Ancelotti.

I Citizens, in quota @1,45, partono nettamente favoriti nei confronti del Real @2,75, con le Merengues che puntano alla finale numero 18 della loro storia.

Comparazione quote UEFA Champions League 2022-23

Le formazioni di Guardiola e Ancelotti sono anche le favorite per alzare la coppa il prossimo 10 giugno. Vediamo tutte le quote principali di Snai e a seguire la comparazione delle migliori quote antepost per la vittoria finale, disponibili sul mercato italiano.

