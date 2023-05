Martedì 9 maggio alle 21, allo stadio Santiago Bernabeu, i padroni di casa del Real Madrid, ospitano il Manchester City per la partita di andata delle semifinali di Champions League. Pronostico Real Madrid-Manchester City, semifinale di Champions League del 09/05/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e le probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Real Madrid arriva a questa importante gara di andata delle semifinali di Champions League, dopo aver superato nei quarti di finale il Chelsea, con la doppia vittoria in entrambe le partite per 2 a 0.

Gli uomini allenati dal tecnico italiano Carlo Ancelotti, nel campionato spagnolo di Liga, sono al terzo posto in classifica con 68 punti, a meno 13 punti dalla capolista Barcellona e a meno un punto dall‘Atletico Madrid secondo, e nell’ultimo turno di campionato disputato e arrivata la sconfitta in trasferta contro la Real Sociedad per 2 a 0.

La formazione inglese del Manchester City, arriva in Spagna per questa andata delle semifinali di Champions League, dopo aver eliminato nei quarti di finale il Bayern Monaco, avendo vinto in casa per 3 a 0 e pareggiato in Germania per 1 a 1.

Nel campionato nazionale di Premier League, il Manchester City è in testa con 82 punti, uno in più dell’Arsenal e con una partita da recuperare. Nell’ultimo turno giocato è arrivato il successo casalingo per 2 a 1 contro il Leeds.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Manchester City

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Tchouaméni, Kroos, Camavinga; Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore: Carlo Ancelotti.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è la squadra ospite del Manchester City la formazione favorita per la vittoria. Segno 2 offerto vincente infatti a quota 2.20 sia su Sisal che su Goldbet, il pareggio bancato a quota 3.60, la vittoria interna del Real Madrid è insertita nela tabellone quote a 3.10.

Pronostico Real Madrid-Manchester City

I detentori in carica della Champions League, la squadra di casa del Real Madrid, ospita la corazzata Manchester City per un match stellare. Il Real è abituato a giocare queste importanti partite, il City arriva in Spagna per fare una bella partita e assicurarsi un ritorno in casa più morbido possibile. Pronostico X2

