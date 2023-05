Mercoledì 10 maggio 2023, alle ore 21, presso lo stadio San Siro, i padroni di casa del Milan ospitano i cugini dell’Inter, per il derby di Milano, valido come match di andata delle semifinali di Champions League. Pronostici Champions League: Milan-Inter, quote scommesse e probabili formazioni per questa semifinale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa del Milan, arrivano a questo importantissima partita di andata delle semifinali di Champions League, dopo aver superato nei quarti di finale il Napoli, con la vittoria casalinga per 1 a 0 e avendo pareggiato la gara di ritorno per 1 a 1.

La squadra rossonera allenata da Stefano Pioli, nel campionato di Serie A è al quinto posto con 61 punti, a meno due dall’Inter quarta e meno 3 dalla Lazio terza. Nell’ultimo turno di campionato giocato è arrivata la bella vittoria interna per 2 a 0 ottenuta contro la Lazio.

La squadra ospite dell’Inter, arriva a questa partita di andata del derby di Milano, avendo superato nei quarti di finale, la squadra portoghese dello Sporting Lisbona, vincendo 2 a 0 in trasferta e pareggiando 3 a 3 la partita di ritorno giocata in casa.

Nel campionato di calcio di Serie A, i neroazzurri sono al quarto posto con 63 punti, staccati di un punto dalla Lazio terza e a meno tre punti dalla Juventus seconda. Nell’ultima partita giocata è arrivata l’ottima visttoria esterna per 2 a 0 sul campo della Roma.

Le probabili formazioni di Milan-Inter

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Rebic; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker si preannuncia un derby di Milano valido per l’andata delle semifinale di Champions League molto incerto nelle quote offerte. Segno 1 inserito in lavagna a quota 3.05 su Fantasyteam e a quota 3.10 su Sisal, il pareggio bancato a quota 3.10, mentre il successo dell’Inter è offerto a quota 2.50.

Pronostici Champions League: Milan-Inter

Il derby della Madonnina è già di persè una partita speciale quando si gioca in Serie A, figuriamoci ora che può valere un posto per la finale di Champions League. Il Milan arriva a questa partita dopo aver eliminato il Napoli e dopo il successo in campionato sulla Lazio, l’Inter ha eliminato con facilità lo Sporting Lisbona e in campionato arriva da quattro vittorie consecutive. Pronostico X2

