Martedì 16 maggio 2023, alle ore 21, allo stadio San Siro di Milano, si gioca la partita di ritorno delle semifinali di Champions League, tra i padroni di casa dell’Inter che ospitano i cugini del Milan. Pronostico Inter-Milan ritorno delle semifinali di Champions League del 16/05/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa dell’Inter, arrivano a questa partita di ritorno delle semifinali di Champions League, contro il Milan in ottime condizioni fisiche e forti del successo ottenuto nella partita di andata per 2 a 0, con le reti messe a segno da Dzeco e da Mkhitaryan.

In campionato l’Inter è terza in classifica con 66 punti, con 3 punti di distacco dalla Juventus seconda e con un punto di vantaggio sulla Lazio quarta. Nelle ultime 5 partite di campionato giocate, sono arrivate 5 vittorie, l’ultima in casa per 4 a 2 contro il Sassuolo.

Il Milan arriva a questa partita di ritorno del “derby della Madonnina”, non in buone condizioni fisiche e dopo la sconfitta subita nella partita di andata, che ha raffreddato le ambizioni dei rossoneri di centrare la finale.

Anche in campionato, gli uomini allenati da Stefano Pioli, sono scivolati al quinto posto in classifica con 61 punti, due di vantaggio sulla Roma sesta e a meno 4 punti dalla Lazio quarta. Nell’ultima partita giocata è arrivata la sconfitta per 2 a 0 sul campo dello Spezia.

Le probabili formazioni di Inter-Milan

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker per questa partita di ritorno delle semifinali di Champions League, vedono l’Inter favorita per la vittoria del match. Segno 1 offerto vincente a quota 2.05 su Goldbet e a quota 2.10 su Sisal, il pareggio bancato a quota 3.30, la vittoria del Milan pagata a quota 3.90.

Pronostico Inter-Milan

Il derby di Milano è sempre una partita difficile da pronosticare, soprattutto se si gioca in una semifinale di Champions League. Ma l’Inter in questo momento è una squadra molto più in forma del Milan e potrà anche sfruttare il vantaggio delle due reti segnate nella gara di andata. Pronostico 1, possibile risultato esatto 2-1.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione