Mercoledì 17 maggio 2023, alle ore 21, si gioca la gara di ritorno delle semifinali di Champions League, tra i padroni di casa del Manchester City che ospitano i campioni in carica del Real Madrid. Pronostici Champions League: Manchester City-Real Madrid del 17/05/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker, le probabili formazioni e il possibile risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Manchester City, arriva a questa partita di ritorno delle semifinali di Champions League, contro il Real Madrid, dopo il pareggio ottenuto nella partita di andata giocata in Spagna per 1 a 1, con le reti messe a segno da Vinicius Junior per il Real e il pareggio di De Bruyne per il City.

Il Manchester City è al comando anche del campionato nazionale di Premier League con 85 punti, 4 di vantaggio sull’Arsenal e viene da una serie di 5 vittorie consecutive, l’ultima ottenuta in trasferta contro l’Everton per 3 a 0.

Il Real Madrid, allenato dal tecnico italiano Carlo Ancelotti, arriva in Inghilterra per giocare questa delicata partita di ritorno della semifinali di Champions League, cercando di sovvertire le previsioni che vedono in Manchester City favorito per il passaggio in finale.

La squadra spagnola nella Liga è seconda in classifica con 71 punti, staccata di 14 punti dal Barcellona campione nazionale e nell’ultima partita giocata il Real Madrid ha battuto di misura in casa il Getafe per 1 a 0.

Le probabili formazioni di Manchester City-Real Madrid

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. Allenatore: Josep Guardiola

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è la squadra di casa del Manchester City, la squadra favorita per la vittoria della partita. Segno 1 offerto a quota 1.60 sia su Sisal che su Fantasyteam, il pareggio bancato a quota 4.30, la vittoria del Real Madrid paga 5 volte la posta giocata.

Pronostici Champions League: Manchester City-Real Madrid

Il Manchester City è la squadra favorita per andare in finale di Champions League. Ma attenzione perchè il Real madrid è abituato a giocare queste partite dove la tensione emotiva e fisica gioca un ruolo importante. Pronostico 1X – Risultato esatto 3-1

