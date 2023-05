Quote Finale Champions League 2022-23. Saranno Inter-Manchester City a sfidarsi nella finalissima di Istanbul, con gli inglesi che hanno demolito il Real nella gara di ritorno, mentre l’Inter ha regolato i cugini del Milan. Vediamo le prime quote e curiosità.

Quote Finale Champions League 2022-23: si gioca il 10 giugno

Grazie al successo nell’euroderby contro il Milan in semifinale, l’Inter torna dopo 13 anni all’ultimo atto della Champions League, una finale che si giocherà sabato 10 giugno all’Ataturk di Istanbul. I nerazurri non arrivano fino a questo punto dall’anno del Triplete con Mourinho in panchina; questa volta arrivano all’ultimo atto con un allenatore italiano in panchina, Simone Inzaghi.

Lautaro Martinez e compagni si contenderanno il trofeo contro il Manchester City, campione d’Inghilterra e capace di schiantare in semifinale il Real Madrid campione in carica con un 4-0 senza appello all’Etihad. Il Manchester City ci riprova a due anni dal tentativo fallito contro il Chelsea, che al Do Dragao riuscì a sovvertire il pronostico spegnendo l’entusiasmo degli uomini di Guardiola.

Tutte le prime quote su Inter-Manchester City

Sulla carta tutto dice Manchester City. La squadra di Guardiola ha impressionato contro il Real Madrid, anche se in una gara secca però tutto può accadere anche considerando il bilancio nelle finali del condottiero Simone Inzaghi che ha vinto 6 delle 7 finali disputate da tecnico in panchina, e tutte e tre quelle disputate sulla panchina dell’Inter (due in Supercoppa Italiana e Coppa Italia ed altrettanti successi conseguiti).

I bookmaker vedono i Citizens come grandi favoriti per alzare la coppa: il successo in finale per Haaland e compagni si gioca @1,25 su Planetwin365. L’Inter di Simone Inzaghi è quindi costretta a inseguire: la quota della quarta Champions a tinte nerazzurre oscilla fra @3,55 e @4. Snai vede una partita da Over 2.5, opzione quotata @1.65 rispetto al Under 2.5 @2.15 mentre sono spaccate a metà le giocate su Gol Si e Gol No @1.85.

Vediamo anche la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per quanto riguarda le giocate 1X2.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.