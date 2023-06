La partita di calcio più importante di questa stagione, si gioca il 10 giugno 2023 e vedrà in campo ad Instanbul in Turchia, Il Manchester City opposto all’Inter, per la finale di Champions League. Noi di Bet Italia web, abbiamo chiesto un pronostico a Tipster Master, che ci ha svelato le sue scommesse. Risultato Esatto Manchester City-Inter, finale di Champions League pronosticato da Tipster Master.

La grande sorpresa di questa finale è L’inter

Se il Manchester City era la squadra da battere per la vittoria di questa Champions League, viste le quote offerte dai bookmaker ad inzio stagione, ben poche erano le possibilità di vedere i neroazzutti in finale. Da segmalare che è la prima finale di Champions League per la squadra allenata da Pep Guardiola.

L’Inter è la vera sorpresa di questa stagione di Champions League, con un buon organico, ma secondo me è riuscit inferiore ad altre “corazzate” come Bayer Monaco o Real Madrid, è riuscita con un pizzico di fortuna nei sorteggi a centrare questo importante traguardo.

Le quote offerte dai bookmaker

Il Manchester City partirà con tanta pressione, visto che le quote offerte dai bookmaker per la vittoria sono schiaccianti, il successo della squadra inglese è bancato a quota 1.45 sia su Goldbet che su Sisal, mentre il pareggio è offerto a quota 4.50, la vittoria dell’Inter paga 7 volte la posta giocata.

Analisi di Manchester City-Inter

Il Manchester City cercherà di imporre il suo possesso di palla, mentre l’inter dovrà essere brava a difendersi per poi ripartire in contropiede. Io mi aspetto una partita aperta, dove il City potrà concedere qualche occasione in difesa e i neroazzurri dovranno essere bravi a concretizzare le poche occasioni che avranno durante la partita.

Pronostico e Risultato Esatto del match

Il mio pronostico consiglia GOL Si a quota 1.80, e per i novanta minuti di gioco regolamentare vedo bene i seguenti risultati esatti 1-1/ 2-1/3-1.

