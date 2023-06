La Champions League edizione 2022-2023, è stata vinta dal Manchester City, nella finale giocata a Instanbul in Turchia, dove gli uomini di Pep Guadiola hanno superato di misura l’Inter per 1 a 0. Per la prossima stagione i bookmaker vedono favorito il bis della squadra inglese.Champions League 2023-2024: Manchester City favorito per il bis, Bayern Monaco e PSG le possibili sfidanti.

Champions League: Istanbul amara per la formazione neroazzurra

La squadra del Manchester City, era la grande favorita dai bookmaker per la conquista della “Coppa dalle grandi orecchie” nella finale giocata sabato 10 giugno 2023, allo stadio Atatürk Olympic Stadium, di Instabul in Turchia, contro la squadra italiana dell’Inter.

Alla fine ha vinto il City con il risultato di 1 a 0, con la rete della vittoria messa a segno da Rodri al 68° minuto di gioco, ma è l’Inter a doversi rammaricare, viste le tante occasioni da rete create ad aver perso questa finale di Champions League.

Champions League 2023-2024: Manchester City favorito per il bis

Le quote offerte dai bookmaker, per la squadra che vincerò l’edizione 2023-2024 della Champions League, vedono sempre il Manchester City la squadra da battere. Il “Bis” della formazione inglese è pagato 3 volte la posta giocata, sia su Sisal che su Bullibet.

Le possibili squadre Outsider

Il successo del Bayern Monaco è stato inserito nel tabellone quote a 8, e precede il Paris Saint-Germain pagato vincente a quota 10. A quota 11 troviamo il Real Madrid, che precede il Barcellona, pagato vincente a quota 13. A quota 15 è pagata la vittoria della Champions League stagione 2023-2024 da parte dell’Arsenal, mentre a quota 17 troviamo il Manchester United.

Le quote offerte per le squadre Italiane

Saranno quattro le squadre italiane impegnate nella stagione 2023-2024 di Champions League. Il Napoli è la prima formazione che troviamo nel tabellone quote, il successo degli azzurri e offerto a quota 18 e precede a quota 31, la vittoria dell’Inter.

Il successo del Milan, paga 41 volte la posta giocata, mentre se a trionfare fosse la Lazio, la vittoria finale della squadra romana pagherebbe ben 51 volte la posta scommessa.

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.