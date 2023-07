Martedì 11 luglio 2023, sono in programma le partite di andata, valide per gli ottavi di finale del tabell0ne di qualificazione alla Champions League 2023-2024. Pronostici Champions League: FC Ballkani-Ludogorets e i match di qualificazione di martedì 11 luglio 2023.Scopri le quote offerte dai bookmaker per queste partite di calcio.

Pronostici Champions League girone di qualificazione

Per i giorni di qualificazione di calcio Champions League, si giocano le partite di andata degli ottavi di finale del tabellone di qualificazione. Per i bookmaker, le vittorie delle squadra di casa, sono favorite nei match tra Zalgiris e Struga, tra Olimpia Lubiana e Valmiera, tra Rakow e Flora e tra la squadra irlandese dello Shamrock Rovers, impeganta in casa contro la formazione islandese del Breidablik.

Vittorie esterna favorite dai bookmaker

Sono molte le squadre favorite per la vittoria dei rispettivi match, secondo le quote offerte dai bookmaker. Vittoria esterna nettamente favorita nei match tra Lincon e Qarabag, tra Hamrun e Maccabi Haifa, tra FC Ballkani e Ludogorets, e tra la formazione delle isole Faroe, il Klaksvik, opposta alla squadra unghesere del Ferencvaros.

Urartu-Zrinjski e Partizani-Bate in equilibrio

Sono due le partite che i principali bookmaker prevedono molto equilibrate. Urartu-Zrinjski vedono la vittoria dei padroni di casa offerta a quota 2.80 sia su Bullibet che su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.30, mentre il successo esterno della squadra della Bosnia è giocato a quota 2.50.

Partita molto equilibrata anche quella tra Partizani e Bate. Vittoria interna della squadra albanese pagata a quota 2.65, il pareggio offerto a quota 3, la vittoria esterna del Bate insertita in lavagna a quota 2.70.

