Mercoledì 19 luglio 2023, si giocano le partite di ritorno degli ottavi di finale, valide per l’accesso al tabellone di Champions League. Pronostico Dinamo Tbilisi-Astana e tutti i match di qualificazione alla Champions League 2023-2024, scopri le quote offerte dai bookmaker per queste partite e i pronostici dei nostri esperti.

Quote Champions League: vittorie in terne favorite in questi incontri

Tutto semplice secondo le quote offerte dai bookmaker, per il Ferencvaros in casa contro il Klaksvik, anche se la gara di andata è terminata 0 a 0. Il successo della formazione ungherese è pagato a quota 1.20. Segno 1 nettamente favorito anche nella partita casalinga del Qarabag contro il Linclon, successo interno offerto a quota 1.10

Anche il Ludogorest è favorito dalle quote nel match interno contro il Ballkani, anche se la squadra bulgara deve ribaltare la sconfitta per 2 a 0 subita nella gara di andata. Vittoria interna inserita in tabellone a quota 1.65 su Sisal e a quota 1.67 su Bullibet, il pareggio giocato a quota 5.10, mentre il successo esterno paga 8 volte la posta giocata. Pronostico 1 o GOL SI

Olimpia Lubiana e Slovan Bratislava favorite in trasferta

Segno 2 favorito dai bookmaker nelle partite tra Valmiera e Olimpia Lubiana, con il successo della squadra slovena inserito nel tabellone quote a 1.67. Vittoria esterna privilegiata nella partita tra Hesperange e Slovan Bratislava, anche se la gara di andata è terminata in parità 1 a 1. Segno 2 giocato vincente a quota 1.80 su Starcasinò e a quota 1.82 su Bullibet.

Pronostico Dinamo Tblisi-Astana e Larne-HJK

Sono due gli incontri sulla carta molto equilibrati. Il primo è quello tra Dinamo Tbilisi-Astana, terminata 1 a 1 nella gara di andata. Il segno 1 si gioca a quota 2.40 su Netbet e a quota 2.45 su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.30, la vittoria esterna a quota 3.20. Pronostico X

La seconda partita che sulla carta è molto equlibrata è il match tra Larne e HJK. La squadra finlandese del HJK ha vinto il match di andata per 1 a 0. Segno 1 offerto a quota 3.30, il pareggio a quota 3.20, la vittoria del HJK a quota 2.20. Pronostico X2

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.