Martedì 25 luglio 2023, sono in programma le partite di andata dei quarti di finale per entrare nel tabellone principale di Champions League. Pronostici Champions League: Servette-Genk e le partite di andata dei quarti di finale del 25/07/2023, scopri i nostri consigli per le tue scommesse e le quote offerte dai bookmaker.

Dinamo Zagabria-Astana, la sola partita dove la squadra di casa parte favorita

Tra le sette partite in programma oggi per i match di qualificazione alla prossima Champions League, solo la partita tra Dinamo Zagabria-Astana, vede la squadra di casa favorita dai bookmaker per la vittoria.

Segno 1 offerto a quota 1.40 su Starcasinò e a quota 1.42 su Sisal, il pareggio giocato a quota 4.20, mentre la vittoria esterna dell’Astana offerto a quota 7.50.

Molde, Galatasaray, Panathinaikos e Copenhagen favorite in trasferta

In quattro incontri, sono le squadre in trasferta favorite dalle quote offerte dai bookmaker per la vittoria dei rispettivi match. Il Molde favorito nella trasferta finlandese contro il HJK. Segno 2 favorito anche nel match che vede il Galatasary giocare in lituania contro lo Zalgiris.

Anche la formazione greca del Panathinaikos, parte con il favore del pronostico contro la squadra ucraina del Dnipro. Vittoria esterna offerta a quota 1.65 su Netbet e a quota 1.68 su Bullibet per il Copenhagen nella trasferta islandese contro il Breidablik.

Servette-Genk e Zrinjski-Slovan Bratislava, match molto equilibrati

Sono due le partite che i bookmaker prevedono molto equlibrati. Servette-Genk, con il pareggio giocato a quota 3.60, la vittroria offerta a quota 2.55, mentre il successo esterno della squadra belga pagato a quota 2.60.

Zrinjski-Slovan Bratislava, con i padroni di casa della Bosnia Erzigova dati vincenti a quota 2.65, il pareggio offerto a quota 3.20, la vittoria esterna dello Slovan Bratislava offerta a quota 2.65 sia su Bullibet che su Sisal.

