Pronostico Zalgiris-Galatasaray. Martedì 25 luglio, alle ore 18:00 dal LFF stadionas di Vilnius in Lituania, si gioca l’andata del secondo turno delle qualificazioni alla prossima UEFA Champions League 2023-24. Vediamo analisi, ultime notizie, probabili formazioni, migliori quote e i nostri consigli per le scommesse su questa sfida.

Pronostico Zalgiris-Galatasaray: lo stato di forma delle squadre

Il Galatasaray di Mertens, Zaniolo e Icardi cerca il pass per il prossimo turno in casa dei lituani dello Zalgiris Kaunas, con i quali si tratta del primissimo incrocio. Se non per la condizione atletica ancora incerta in questo periodo, i turchi non dovrebbero fare fatica ad ottenere un risultato positivo anche nel primo match in trasferta.

Lo Zalgiris Vilnius non é per niente una squadra da sottovalutare, visto che non perde da 11 partite consecutive, anche se il tasso tecnico dei lituani è nettamente inferiore rispetto a quello dei turchi, e nemmeno il fattore campo potrebbe bastare.

Pronostico Zalgiris-Galatasaray: probabili formazioni

Zalgiris Vilnius (4-2-3-1): Gertmonas, Bopesu, Vucur, Hnid, Pavelic, Kendysh, Gorobsov, Golubickas, Antal, Karashima, Oyewusi. Allenatore: Cheburin

Galatasaray (4-2-3-1): Muslera, Angelino, Bardakci, Nelsson, Boey, Midtsjo, Kutlu, Akturkoglu, Mertens, Zaniolo, Icardi. Allenatore: Buruk.

Quote e scommesse Zalgiris-Galatasaray

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa sfida dei preliminari di Champions League.

I turchi cercheranno di mettere subito le cose in chiaro e in discesa in vista del ritorno, contro un avversario che come abbiamo detto è inferiore e che secondo noi interromperà la propria striscia di imbattibilità, anche se a livello fisico i lituani dovrebbero essere più avanti del Galatasaray che apre praticamente la stagione vera e propria con questa partita, e dopo qualche amichevole poco convincente, ma ora si inizia a far sul serio e consigliamo VITTORIA GALATASARAY @1.62.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.