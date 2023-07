Pronostico Ludogorets-Olimpija Ljubljana. Mercoledì 26 luglio la Huvepharma Arena di Razgrad farà da cornice all’andata del secondo turno preliminare per l’accesso al tabellone principale della prossima UEFA Champions League 2023-24. Abbiamo scovato una quota @2+ molto interessante per le scommesse su questo match di calcio.

Pronostico Ludogorets-Olimpija Ljubljana: lo stato di forma delle squadre

Chiude il programma di questo secondo turno preliminare di UEFA Champions League 2023-24 il match Ludogorets-Olimpija Ljubljana. Sebbene non ci siano precedenti storici tra questi due club, la bilancia pende dalla parte dei bulgari, sia perché partono con il supporto del pubblico amico, sia perché nella storia recente sono stati più stabilmente nelle varie competizioni europee.

Il Ludogorets, già impegnato nel campionato bulgaro da poco iniziato, arriva dal 5-0 rifilato al Etar, riscattando la brutta sconfitta per 1-3 subita all’esordio di Prva Liga in casa del Krumovgrad.

Anche l’Olimpia Lubiana ha appena iniziato il campionato in Slovenia, e a sua volta ha deluso perdendo 1-2 sul campo del Koper.

Pronostico Ludogorets-Olimpija Ljubljana: statistiche e curiosità

-Ludgorets ha vinto 3 partite in casa di fila.

-Ludgorets chiude il 1mo tempo in vantaggio nel 38% delle partite, NK Olimpia Lubiana nel 43% dei match.

-NK Olimpia Lubiana ha segnato almeno un gol per 8 partite consecutive e ha subito gol in ciascuna delle sue ultime 5 partite.

-Ludgorets segna 2.13 gol quando gioca in casa mentre NK Olimpia Lubiana segna 1.76 gol quando gioca in trasferta (in media).

Quote e scommesse Ludogorets-Olimpia Lubiana

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano, per scommettere su questo match.

Non abbiamo precedenti su cui basarci, ma andando a vedere le ultime partite giocate da queste formazioni, troviamo sempre molte reti. Nelle ultime 3 partite del Ludogorets abbiamo visto 13 gol totali (4.3 di media a partita) mentre la squadra di Lubiana è reduce da 5 Over consecutivi. La quota sopra la pari ha valore, azzardiamo OVER 2.5 @2.10.

