Mercoledì 2 agosto 2023, sono in programma 8 partite valide per i match di ritorno dei quarti di finale del tabellone di qualificazione alla prossima Champions League. Pronostico Molde-HJK, Galatasaray-Zalgiris e tutti gli incontri del 2 agosto 2023. Scopri i nostri consigli per le tue scommesse e le quote offerte dai bookmaker.

Pronostico Molde-HJK

Nella partita di andata giocata la scorsa settimana in Finlandia, a sorpresa si era imposta la squadra di casa del HJK, con il risultato di 1 a 0. Per i bookmaker per questo macth di ritorno, è il Molde nettamente favorito per il successo.

Segno 1 offerto a quota 1.20, il pareggio bancato a quota 6, la vittoria esterna offerta a quota 13 su Sisal e a quota 13.50 su Netbet. Pronostico 1

Quote Champions League: Galatasaray-Zalgiris

La partita di andata giocata in Lituania è stata molto divertente e ricca di reti e si è conclusa con il risultato di 2 a 2, con il pareggio dello Zalgiris arrivato nei minuti finali.

Le quote prevedono un match dove il Galatasaray non avrà problemi a vincere la partita. Segno 1 offerto vincente a quota 1.10 sia su Starcasinò che su Bullibet, il pareggio giocato a quota 7.50, mentre il successo esterno dello Zalgiris paga 19 volte la posta giocata. Pronostico 1

Le altre partite di Champions in programma il 2 agosto 2023

Tutto facile per la Dinamo Zagabria che gioca sul campo dell’Astana, dopo il successo per 4 a 0 nella gara di andata. Per i bookmaker la vittoria della squadra croata si gioca a quota 1.90.

Partita molto equilibrata quella tra Qarabag e Rakow, dopo il 3 a 2 nella gara di andata a favore della squadra polacca. Le quote premiano la vittoria dei padroni di casa giocata a 1.95, il pareggio offerto a 3.25, la vittoria esterna a 3.60. Pronostico 1X

Il Genk ospita il Servette, dopo il pareggio ottenuto per 1 a 1 nella partita giocata in Svizzera. Le quote offerte dai bookmaker premiano il successo della formazione belga, offerto a quota 1.65 sia su Sisal che su Netbet.

I campioni in carica svedesi dell’Hacken, ospitano la squadra delle isole Faroe del Klaksvik, dopo lo 0 a 0 della partita giocata la scorsa settimana. Le quote premiano la vittoria dei padroni di casa offerta a quota 1.30.

Il Maccabi Haifa ospita il Tiraspol dopo la sconfitta subita in Moldavia per 1 a 0. Vittoria interna offerta dai bookmaker a quota 1.35 su Starcasinò e a quota 1.37 su Bullibet.

Il Copenhagen ospita la formazione islandese del Breidablik, dopo la vittoria ottenuta in trasferta per 2 a 0. Le quote premiano ancora il successo della squadra danese offerto a quota 1.25.

