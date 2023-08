Martedì 8 agosto 2023, si giocano le partite di andata, delle semifinali per l’accesso al tabellone principale della stagione 2023-2024 di calcio in Champions League. Pronostico Copenhagen-Sparta Praga e gli incontri di Champions League del 8 agosto 2023, scopri i nostri consigli gratuiti e le quote offerte dai bookmaker per questi match.

Pronostico Copenhagen-Sparta Praga

Alle ore 20, scendono in campo Copenhagen e Sparta Praga. La squadra di casa, campione di Danimarca, arriva alle semifinali, dopo aver eliminato nei quarti il Breidablik, vincendo sia in Islanda che la gara di ritorno in casa. Il team ospite dello Sparta Praga, allenato dal tecnico Brian Priske, si è qualificata direttamente per le semifinali.

Le quote offerte dai bookmaker, prevedono una partita equilibrata, ma con una leggera preferenza per la vittoria dei padroni di casa, offerta a quota 2.10 su Sisal e Bullibet, il pareggio giocato a quota 3.40, la vittoria esterna della formazione ceca, inserita a quota 3.30. Pronostico 1X

Quote Champions League: Rakow-Aris

Sempre alle 20, si affrontano Rakow-Aris. La formazione di casa, campione di Polonia, arriva a questo match, dopo aver eliminato negli ottavi di finale, il Flora, mentre nei quarti ha avuto la meglio della squadra del Qarabag. L’Aris invece è entrata nel tabellone dai quarti di finale, dove ha eliminato agevolemente la squadra Bielorussa del BATE.

Per i bookmaker, la partita vede nettamente favorita la vittoria dei padroni di casa, offerta a quota 1.65 su Starcasinò e a quota 1.76 su Netbet, il pareggio bancato a quota 4.10, mentre la vittoria in trasferta della formazione cipriota è inserito nel tabellone quote a 4.70. Pronostico 1

Scommesse Calcio Champions League:

Alle 20.30 si gioca il match tra PSV-Sturm Gratz. I campioni in carica del campionato olandese di Eredivisie, entrano nel tabellone da queste semifinali, stessa sorte toccata alla squadra austriaca dello Sturm Gratz.

Le quote vedono ampiamente favorita la vittoria della squadra di casa, offerta a quota 1.44 su Sisal e a quota 1.45 su Netbet, il pareggio offerto a quota 4.50, mentre la vittoria esterna dello Sturm Gratz, pagata 7 volte la posta giocata. Pronostico 1

MULTIPLA CHAMPIONS LEAGUE @3.06

Copenhagen-Sparta Praga: 1X (1.29)

Rakow-Aris: 1 (1.65)

PSV-Sturm Gratz: 1 (1.44)

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.