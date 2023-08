Domani 8 agosto 2023, si giocano le partite di calcio, dei turni preliminari di Champions League. Pronostici Champions League: AEK Atene-Dinamo Zagabria e le partite altre partite in programma. Scopri i nostri pronostici gratuiti, le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma delle squadre.

Pronostici Champions League: AEK Atene-Dinamo Zagabria

La squadra di casa dell’AEK di Atene, entra in tabellone di qualificazione alla prossima edizione di Champions League, direttamente in questa fase a semifinali. La Dinamo Zagabria invece ha superato agevolmente nei quarti di finale l’Astana, vincendo sia in casa che in trasferta.

Le quote offerte dai bookmaker, vedono leggemente favorita la vittoria dei padroni di casa, bancata a quota 2.20 sia su Starcasinò che su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.20. la vittoria esterna q uota 3.40. Pronostico 1-2

Quote Calcio: Klaksvik-Molde

La formazione della Isole Faroe, il Klaksvik è sicuramente la vera sorpresa di queste semifinali. Infatti ha superato negli ottavi di finale il Ferencvaros e nei quarti di finali, i campioni in carica di Svezia, del Hacken. Il Molde si presena nelle Isole Faroe, dopo aver superato nei quarti di finale la squadra finlandese del HJK.

Per i bookmaker è ampiamente favorita la vittoria della squadra norvegese del Molde, bancata a quota 1.65 su Netbet e a quota 1.68 su Bullibet, il pareggio pagato 4 volte la posta giocata, il successo interno a quota 4.75. Pronostico X2

Scommesse Champions League: Braga-TSC

Il Braga, entra nel tabellone direttamente in queste semfinali, stessa sorte toccata alla squadra serva del TSC. Le quote offerte dai bookmaker, vedono nettamente favorito il successo della squadra portoghese, bancato a quota 1.18, il pareggio giocato a quota 6.50, mentre la vittoria esterna paga 15 volte la posta giocata. Pronostico 1

Pronostico Olimpia Lubiana-Galatasary

I campioni in carica di Slovenia, l’Olimpia Lubiana ospita il Galatasaray. I padroni di casa hanno superato negli ottavi di finale il Valmiera, mentre nei quarti hanno eliminato la squadra bulgara del Ludogorets.

Il Galatasary è entrato nel tabellone dei turni preliminari di Champions League, nei quarti di finale, dove ha eliminato la formazione lituana dello Zalgiris.

I bookmaker prevedono favorita la vittoria esterna della squadra turca, bancata a quota 1.60 su Starcasinò e su Netbet, il pareggio giocato a quota 4, la vittoria interna a quota 5.75. Pronostixo X2

MULTIPLA CHAMPIONS LEAGUE @3.02

AEK Atene-Dinamo Zagabria: 1-2 (1.33)

Klaksvik-Molde: X2 (1.17)

Braga-TSC: 1 (1.18)

Olimpia Lubiana-Galatasary: X2 (1.65)

