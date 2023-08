Mercoledì 9 agosto 2023, si giocano tre partite di andata valide per le semifinali del turno di qualificazione al tabellone principale della Champions League 2023-2024. Pronostico Rangers-Servette e i match di Champions League del 9 agosto 2023. Consigli per le tue scommesse e le quote offerte dai bookmaker.

Pronostico Panathinaikos-Marsiglia

La squadra di casa del Panathinaikos di Atene, ha superato nei quarti di finale la formazione ucraina del Dnipro-1, vincendo in trasferta per 3 a 1 e pareggiando in Grecia per 2 a 2. Il Marsiglia, allenato dal tecnico Marcelino Garzia Toral, entra in scena direttamente in semifinale.

Per i bookmaker si preannuncia una partita molto equilibrata, ma con il Marsiglia favorito per il successo. Segno giocato a quota 2 su Netbet e 2.02 su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.30, la vittoria dei padroni di casa paga 4 volte la posta giocata. Pronostico X2

Quote Champions League: Slovan Bratislava-Maccabi Haifa

I padroni di casa dello Slovan Bratislava, hanno eliminato negli ottavi di finale, la squadra lussemburghese del Hesperange, mentre nei quarti di finale hanno superato il Zrinjski.

La squadra ospite del Maccabi di Haifa in Israele, ha battuto nei quarti di finale lo Sharrif Tiraspol, ai tempi supplementari, dopo che la partita di andata e di ritorno erano finite con una rete di scarto.

Le quote offerte dai bookmaker, premiano la vittoria esterna offert a quota 2.20, il pareggio giocato a quota 3.10, il successo interno del team Slovacco a quota 3.30. Pronostico X2

Pronostico Rangers-Servette e i match di Champions League del 9 agosto 2023

I campioni siu Scozia dei Rangers, entrano nel tabellone di qualificazione alla prossima Champions League, dalle semifinali. Il Servette invece, ha eliminato nei quarti di finale la squadra belga del Genk, ai tempi supplementari.

Per i bookmaker, sono i Rangers la formazione nettamente favorita per il successo. Segno 1 giocato a quota 1.52 su Starcasinò e a quota 1.53 su Bullibet, il pareggio offerto a quota 4.50, la vittoria esterna a quota 5.50. Pronostico 1

MULTIPLA @2,56

Panathinaikos-Marsiglia: X2 (1.26)

Slovan Bratislava-Maccabi Haifa: X2 (1.33)

Rangers-Servette: 1 (1.53)

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.