Domani, martedì 22 agosto 2023, è in programma in Belgio, il match tra Anversa e AEK Atene, partita valida come gara di andata delle finali di accesso alla stagione 2023-2024 di Champions League. Pronostico Anversa-AEK Atene, quote scommesse e risultato esatto Champions League del 22/08/2023.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La formazione di casa dell’Anversa, allenata dal tecnico olandese Mark van Bommel, è entrata nela tabellone di qualificazione alla Champions League, direttamente dalla fase finale.

La squadra ospite del AEK Atene, ha superato in semifinali, giocando due partite molto intense, i campioni in carica di Croazia della Dinamo Zagabria, dopo che aver vinto a Zagabria per 2 a 1 la partita di andata, ad Atene, la squadra greca era in svantaggio per 2 a 0 al 90°, per poi segnare due reti nei minuti di recupero e accedere così a questa partita di finale.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Champions League

Per i bookmaker si preannuncia una partita equlibrata, con un leggere vantaggio per la vittoria dei padroni di casa dell’Anversa. Segno 1 quotato vincente a 2.20 su Netbet e a quota 2.23 su Sisal, il pareggio bancato a quota 3.50, la vittoria esterna dell’AEK Atene a quota 3.25.

Pronostico Anversa-AEK Atene

Partita molto complessa da pronosticare questa tra Anversa-AEK Atene. La formazione belga, entra nel tabellone direttamente dalla finale e nel campionato nazionale di Jupiler League, dopo 5 giornate è al quinto posto con 7 punti.

AEK Atene viene dalla difficile qualificazione ottenuta contro la Dinamo Zagabria. Il nostro pronostico è in doppia Chance 1X a quota 1.33 su Starcasinò e su Bullibet

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita molto combattuta. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 1-0 / 1-1 /2-1

