Martedì 22 agosto 2023, alle ore 21, è in programma allo stadio Miejski Stadion Piłkarski Raków, il match di andata velevole per un posto nel tabellone principale della Champions League, tra i padroni di casa del Rakow che ospitano la squadra danese del Copenhagen. Pronostico Rakow-Copenhagen di Champions League, risultato esatto, quote scommesse del 22/08/2023.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La formazione di casa del Rakow, campione di Polonia in carica, ha raggiunto questo match di andata delle finali per l’accesso nel tabellone di Champions League 2023-2024, avendo superato in semifinale la squadra greca dell’Aris Salonicco, vincendo entrambe gli incontri, 2 a 1 in casa e 1 a 0 nel match giocato in Grecia.

La squadra ospite del Copenhagen, allenato dal tecnico Jacop Neestrup, ha centrato la partita di finale, avendo sconfitto in semifinale lo Sparta Praga, pareggiando 0 a 0 in Danimarca e vincendo nei tempi supplementari per 4 a 3 in Repubbica Ceca.

Probabili Formazioni Rakow-Copenhagen

Rakow Czestochowa: Kovacevic; Racovitan, Arsenic, Rundic; Tudor, Papanikolaou, Lederman, Carlos; Drachal, Piasecki, Cebula

Copenaghen: Grabara; Jelert, Diks, Lund, Sorensen; Goncalves, Jensen, Lerager; Elyounoussi, Larsson, Achouri

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Champions League

Partita estremante equlibrata quella tra Rakow e Copenhagen secondo le quote offerte dai principali bookmaker. Segno 1 offerto a quota 2.35 sia su Netbet che su Bullibet, il pareggio offerto a quota 3.30, la vittoria esterna inserita nel tabellone a quota 2.70.

Pronostico Rakow-Copenhagen di Champions League

La squadra di casa del Rakow è una formazione tosta, che arriva dagli ottavi, dove ha da prima superato il Flora, per poi avere la meglio del Qarabag nai quarti e dell’Aris in semifinale, due formazioni molto temibili. Il Copenhagen è già abituato a giocare in Champions e viene dalla combattutissima partita vinta con lo Sparta Praga. Il nostro pronostico è GOL SI a quota 1.80 su Starcasinò e a quota 1.82 su Sisal.

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita molto combattuta e incerta. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 1-1 / 2-1 /1-0

