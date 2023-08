E’ tutto pronto in Israele, per il match di andata della finale per un posto nel tabellone principale della Champions League 2023-2024, in programma mercoledì 23 agosto alle ore 21 tra i padroni di casa del Maccabi Haifa, che ospitano la squadra svizzera dello Young Boys. Pronostico Maccabi Haifa-Young Boys, match di Champions League di mercoledì 23 agosto 2023, scopri il nostro pronostico gratuito e le quote offerte dai bookmaker.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La formazione israeliana del Maccabi Haifa, ha raggiunto la finale per un posto nel tabellone di Champions League 2023-2024, dopo aver eliminato in semifinale la squadra slovacca dello Slovan Bratislava, vincendo sia in trasferta per 2 a 1 che la partita giocata in casa per 3 a 1.

Gli ospiti dell Young Boys di Berna, allenati dal tecnico Raphael Wicky, entrano nel tabellone direttamente da questa finale. In campionato svizzero di Super League, dopo 4 giornate lo Young Boys ha raccolto 8 punti, ed è staccato di due lunghezze dalla capolista Zurigo.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Champions League

Le quote offerte dai bookmaker, prevedono una partita incerta e molto equilibrata. La vittoria interna del Maccabi è giocata a quota 2.35 su Netbet e a quota 2.38 su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.40, il colpo esterno pagato a quota 2.80.

Pronostico Maccabi Haifa-Young Boys

Partita molto complessa da pronosticare questa andata tra Maccabi-Young Boys. La squadra di casa ha un ottimo attacco, però ha dimostrato di avere una difesa fragile, lo Young Boys ha dominato lo scorso campionato svizzero e vuole raggiungere a tutti i costi un posto nel tabellone di Champions League. Pronostico GOL SI a quota 1.61 su Bullibet e a quota 1.62 su Starcasinò.

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca di reti. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 1-1 / 2-1 /2-2

