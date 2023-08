Schedina Champions League 22-23 agosto 2023. Martedì e mercoledì si torna in campo con gli ultimi turni per le qualificazioni al tabellone principale della UEFA Champions League 2023-24. Abbiamo preparato una multipla che sfiora la quota @5.00 sui match più interessanti.

Schedina Champions League 22-23 agosto 2023: le scelte di martedì

Iniziamo da Rakow-Copenhagen. La squadra di casa del Rakow è una formazione tosta, che arriva dagli ottavi, dove ha da prima superato il Flora, per poi avere la meglio del Qarabag nai quarti e dell’Aris in semifinale, due formazioni molto temibili. Il Copenhagen è già abituato a giocare in Champions e viene dalla combattutissima partita vinta con lo Sparta Praga. Prendiamo l’overino, andiamo quindi con OVER 1.5 mentre in singola potete giocate il GOL SI @1.80, entrambe le squadre a segno.

Passiamo ad Anversa-AEK Atene. Partita molto complessa da pronosticare con la formazione belga che entra nel tabellone direttamente dalla finale e nel campionato nazionale di Jupiler League, dopo 5 giornate è al quinto posto con 7 punti. L’AEK Atene viene dalla difficile qualificazione ottenuta contro la Dinamo Zagabria. Ci aspettiamo una partita molto combattuta in cui il fattore campo potrebbe fare la differenza, almeno sulla DOPPIA CHANCE 1X.

Schedina Champions League 22-23 agosto 2023: le scelte del mercoledì

Passiamo al mercoledì con Maccabi Haifa-Young Boys. La squadra di casa ha un ottimo attacco, però ha dimostrato di avere una difesa fragile, lo Young Boys ha dominato lo scorso campionato svizzero e vuole raggiungere a tutti i costi un posto nel tabellone di Champions League. Vediamo una partita ricca di reti, ed entrambe potranno andare a segno per un GOL SI.

Chiudiamo con Braga-Panathinaikos. La squadra di casa del Braga, si è qualificata per questa partita di finale dopo aver superato agevolmente la squadra serba del TSC, vincendo 3 a 0 in casa in Portogallo e 4 a 1 la partita giocata in trasferta. Il Panathinaikos di Atene, allenato dal tecnico Ivan Jovanovic, ha avuto la meglio invece della forte squadra francese del Marsiglia, vincendo per 1 a 0 la partita giocata in Grecia e pareggiando per 2 a 2 ai tempi supplementari il match di ritorno giocato in Francia. Il Braga ha una rosa molto più ampia del Panathinaikos e secondo noi è favorita per vincere la partita di andata che sarebbe un risultato importante. Chiudiamo la nostra multipla con VITTORIA BRAGA.

La nostra Multipla sulla Champions League

Ecco la giocata che ne esce, quattro selezioni per una quota totale quasi @5.00 volte la posta.

MULTIPLA CHAMPIONS LEAGUE @4.95

Rakow-Copenhagen: OVER 1.5 (1.36)

Anversa-AEK Atene: 1-X (1.35)

Braga-Panathinaikos: 1 (1.67)

Maccabi Haifa-Young Boys: GOL SI (1.62)

