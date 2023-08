Martedì 29 agosto 2023, scendono in campo Panathinaikos-Braga, per la partita di ritorno, valevole per un posto nel tabellone principale di Champions League. Panathinaikos-Braga di Champions League, pronostico gratuito, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La partita di andata, disputata la scorsa settimana in Portogallo, ha visto la squadra di casa del Braga vincere per 2 a 1, con le reti messe a segno da Ruiz e Djalo per il Braga e la rete di Mancini per il Panathinaikos, in pieno tempo di recupero.

Quindi per questo match di ritorno in programma allo stadio Stadio Apostolos Nikolaidis, il discorso qualificazione rimane apertissimo ed entrambe le squadre possono ambire ad entrare nel tabellone principale della Champions League 2023-2024.

Probabili Formazioni Panathinaikos-Braga

Panathinaikos (4-3-3): Brignoli; Magnusson, Schenkeveld, Juankar, Kotsiras; Perez, Duricic, Vilhena, Bernard, Sporar, Palacios.

Braga (4-3-3): Magalhaes; Banza, Borja, Bruma, Djalo; Rony Lopes, Carvalho, Mendes; Bruma, Ruiz, Horta.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Champions League

Le quote offerte dalle principali case di scommessa, prevedono un match molto equilibrato. La vittoria dei padroni di casa del Panathinaikos è offerta a quota 2.40 su Starcasinò e a quota 2.45 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.40, la vittoria esterna del Braga a quota 2.80.

Panathinaikos-Braga di Champions League

Partita molto complessa da pronosticare questa tra Panathinaikos e Braga. La rete di Mancini, al minuto 95, nella gara di andata ha permesso al Panathinikos di tenere aperta la qualificazione.

Il Braga ha una squadra più talentosa, ma giocare in Grecia non è mai facile per il calore del pubblico. Pronostico 1X a quota 1.44 su Bullibet e a quota 1.45 su Netbet

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita molto chiusa. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 1-0 / 2-1 /2-0

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.