Mercoledì 30 agosto 2023, alle ore 21, si gioca la partita di ritorno valida per un posto nel tabellone principale di Champions League, tra la formazione di casa dell’AEK Atene, che ospita la squadra belga dell’Anversa. Pronostici Champions League: AEK Atene-Anversa, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il match di andata disputato in Belgio, la scorsa settima, ha visto la squadra dell’Anversa, allenata dal tecnico Mark van Bommel, vincere ma con una sola rete di scarto, segnata da Janssen al minuto 16 del primo tempo e lasciare così questa partita di ritorno in programma ad Atene, aperta per il discorso qualificazione.

AEK Atene ha eliminato in semifinale la Dinamo Zagabria vincendo 2 a 1 in Croazia e pareggiando in casa per 2 a 2, mentre l’Anversa è entrato nel tabellone di qualificazione per un posto nella prossima Champions League, direttamente dalla finale.

Probabili Formazioni AEK Atene-Anversa

AEK Atene (4-2-3-1): Stankovic; Rota, Vida, Moukoudi, Haji Safi; Joensson, Szymanski, Amrabat; Zuber, Pineda, Levi Garcia. Allenatore: Matias Almeyda.

Anversa (4-3-3): Butez; Bataille, De Laet, Alderweireld, Avilla; Vermeeren, Ekkelenkamp, Ange Balikwisha; Kerk, Ondrejka, Janssen. Allenatore: Mark Van Bommel.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Champions League

Le quote offerte dalle principali casa di scommesse, vedono favorita la vittoria della formazione di casa dell’AEK Atene, bancata vincente a quota 1.70 su Sisal e Netbet, il pareggio giocato a quota 3.60, il colpo esterno dell’Anversa offerto a quota 4.50.

Pronostici Champions League: AEK Atene-Anversa

Anche per i nostri tipster è l’AEK Atene la squadra con maggiori possibilità di vincere questa partita di ritorno contro l’Anversa. Noi quindi vi consigliamo 1X a quota 1.20, oppure OVER 1.5 a quota 1.30 su Bullibet e Starcasinò.

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita con poche reti segnate. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 1-0 / 0-0 /1-1

