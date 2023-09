Pronostici Champions League Sorteggi 2023-24. Le urne di Nyon sono clementi con Inter e Lazio, molto meno per Napoli e soprattutto Milan. Vediamo tutti i gironi e gli aggiornamenti delle quote antepost.

Pronostici Champions League Sorteggi 2023-24: i gironi delle italiane

L’urna di Montecarlo ha emesso i propri verdetti e composto i gironi della Champions League 2023-24. Sorteggio complicatissimo per Milan e i campioni d’Italia del Napoli. Urna più benevola per Inter e Lazio. Vediamo i dettagli.

Il Milan è stato inserito in un girone tremendo che comprende i campioni di Francia del PSG, i vicecampioni della Bundesliga del Borussia Dortmund e il pericolosissimo ed ambizioso Newcastle di Eddie Howe, che tra le sue fila può vantare un grande ex come Sandro Tonali. Un raggruppamento in cui i margini d’errore dovranno essere ridotti al minimo per sperare di passare.

Dall’altra parte di Milano invece si festeggia perché l’Inter, finalista della scorsa edizione, sulla carta è attesa da un girone estremamente più abbordabile in cui i nerazzurri possono giocare anche per il primo posto. Nonostante la seconda fascia, i ragazzi di Simone Inzaghi se la vedranno con il Benfica (campione di Portogallo, ma che in estate ha perso il proprio bomber principe Gonçalo Ramos), il Red Bull Salisburgo e la Real Sociedad di Imanol Alguacil, che ha approcciato la stagione con tre pareggi nelle prime tre di Liga.

Poteva andare decisamente peggio anche alla Lazio di Maurizio Sarri, che si giocherà l’accesso agli ottavi in un raggruppamento estremamente equilibrato che la vedrà opposta ai neocampioni d’Olanda del Feyenoord, al sempre ostico Atletico Madrid del Cholo Simeone e agli scozzesi del Celtic Glasgow.

Venendo ai campioni d’Italia del Napoli, considerando il vantaggio della prima fascia i partenopei hanno pescato la peggiore rivale possibile presente in seconda fascia: il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti. I Blancos in Europa sono sempre da considerare come contender della vittoria finale, figuriamoci nel girone. Osimhen e compagni per strappare il pass per gli ottavi non dovranno commettere errori contro i portoghesi del Braga e la matricola Union Berlino, sorpresa dell’ultima Bundesliga e che si prepara ad avere nelle proprie file un Leonardo Bonucci in più.

Pronostici Champions League Sorteggi 2023-24: gli altri gironi

Dando un’occhiata agli altri gironi bisogna evidenziare come dopo il girone F con Milan-PSG-Dortmund e Newcasle, il gruppo più interessante sia quello del girone A in cui il Copenhagen si prepara a fare da vittima sacrificale mentre il Galatasaray di Mertens e Icardi proverà a giocarsi uno dei due posti per gli ottavi contro il Bayern Monaco di Tuchel e il Manchester United di Erik Ten Hag e dell’ex interista André Onana.

Completano il quadro il girone B (Siviglia, Arsenal, PSV e Lens), il gruppo H (Man City, Lipsia, Stella Rossa e Young Boys) e il girone H (Barcellona, Porto, Shakhtar Donetsk e Anversa). Vediamo anche il programma della fase a gironi:

CHAMPIONS LEAGUE 2023-24: LE DATE DELLA FASE A GIRONI

19-20 settembre – Prima giornata

3-4 ottobre – Seconda giornata

24-25 ottobre – Terza giornata

7-8 novembre – Quarta giornata

28-29 novembre – Quinta giornata

12-13 dicembre – Sesta giornata

Quote Antepost: City favorito per la vittoria finale

La Champions League 2023/2024 vedrà il Manchester City difendere il titolo conquistato nella finale di Istanbul contro l’Inter. Proprio i campioni in carica sono i favoriti per la conquista del prossimo titolo, offerto @3 su Better.

Lontane tutte le inseguitrici: il Bayern Monaco è visto @6, davanti al Real Madrid a quota @10. In quota @12 un’accoppiata a sorpresa formata da Arsenal e Barcellona. Il girone morbido dell’Inter fa ben sperare per una qualificazione agli ottavi, ma il titolo appare distante a quota @20, la stessa del trionfo del Napoli. Il Milan, inserito in un gruppo di ferro, vede l’ottavo sigillo @40, mentre la Lazio è fuori dai giochi @45.

Vediamo anche le quote offerte da SNAI per una comparazione.

