Martedì 19 settembre 2023, alle ore 21, per il Gruppo H di Champions League, i padroni di casa del Barcellona, ospitano la formazione belga dell’Anversa. Pronostici Champions League: Barcellona-Anversa, quote scommesse e risultato esatto, oltre alle probabili formazioni e alle quote offerte dai bookmaker per questa partita di calcio.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La formazione di casa del Barcellona, riparte la nuova stagione di Champions League, come una delle squadre favorite per la vittoria finale della competizione. Nel campionato nazionale spagnolo di Liga, il Barcellona campione in carica, ha giocato 5 partite, vincendone 4 e pareggiando quella di esordio a Getafe per 0 a 0.

La squadra belga dell’Anversa, allenata dal tecnico Mark van Bommel, è arrivata alla fase a gironi di Champions League, passando dai gironi di qualificazione. Nel campionato belga di Jupiler League, ha raccolto 11 punti in 5 giornate giocate, con 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta subita nella gara di esordio contro Anderlecht.

Probabili Formazioni Barcellona-Anversa

Barcellona: Ter Stegen Cancelo, Koundé, Christensen, Balde; De Jong, Oriol Romeu, Gavi, Gündogan; Lamine Yamal, Lewandowski.

Anversa: Butez; Bataille, Van den Bosch, Coulibaly, De Laet; Keita, Ekkelenkamp, ​​Vermeeren; Muja, Janssen e Balikwisha.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Champions League

Per i principali bookmaker, il Barcellona non dovrebbe avere molti problemi a vincere questo match di Champions League. Segno 1 offerto vincente a quota 1.15 su su Goldbet che su Sisal, il pareggio inserito nel tabellone quote a 7.90, la vittoria ospite pagata 16 volte la posta giocata.

Pronostici Champions League: Barcellona-Anversa

Barcellona nettamente più forte e abituato a giocare in Champions League, rispetto all’Anversa, che sembra essere la squadra materasso del Gruppo H che comprende anche Porto e Shakthar.

Pronostico 1 a quota 1.15 e Over 2.5 a quota 1.35 su Netbet e a quota 1.38 su Marathonbet

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca reti segnate. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 3-0 / 4-1 /4-0

