I campioni in carica della Champions League, la formazione inglese del Manchester City, debutta nella stagione 2023-2024 in casa contro la squadra serba della Stella Rossa Belgrado. Pronostico Manchester City-Stella Rossa di Champions League, risultato esatto e quote scommessa.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Manchester City, allenato dal tecnico Pep Guardiola, riparte la nuova stagione di Champions League, dopo il trionfo della scorsa stagione, con la vittoria in finale per 1 a 0 contro l’Inter. In Premier League inglese, il City guida a punteggio pieno dopo 5 giornate con 5 vittorie e 15 punti in classifica.

La Stella Rossa di Belgrado, arriva nel Regno Unito per cercare di fare bella figura, contro una squadra che è stata costruita per fare il “bis” in Champions League. Nel campionato serbo di Super Liga, la Stella Rossa è solo al terzo posto in classifica dopo 7 giornate giocate, con 5 vittorie e 2 sconfitte.

Probabili Formazioni Manchester City-Stella Rossa

Manchester City: Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji, Aké; Bernardo Silva, Rodri; Foden, Julián Álvarez, Doku; Haaland.

Stella Rossa: Glazer; Mijailovic, Dragovic, Rodic; Bukari, Krasso, Stamenic, Kangwa, Mitrovic; Lucic e Olayinka.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Champions League

Per le case di scommessa, quota simbolica per la vittoria del Manchester City contro la Stella Rossa. Segno 1 giocato vincente a quota 1.05, il pareggio offerto a quota 15, mentre il successo esterno della Stella Rossa a quota 29.00, quota offerta sia da Sisal che Netbet.

Pronostico Manchester City-Stella Rossa di Champions League

Pronostico a senso unico per il match tra Manchester City contro la Stella Rossa, troppo il divario tra le due formazioni per pensare che in City non vincerà in goleada. Pronostico 1 oppure Over 3.5 a quota 1.57 su Marathonetbet e Goldbet

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca di reti segnate. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 3-0 / 4-0 /5-0

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.