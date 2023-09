Per il gruppo F di Champions League, lo stesso del Milan, martedì 19 settembre 2023, alle ore 21, scendono in campo i padroni di casa del PSG e la formazione tedesca del Borussia Dortmund. PSG-Borussia Dortmund, pronostico gratis e quote scommesse, oltre alle probabili formazione e il possibile risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Paris Saint Gemanin, PSG, arriva a questa prima partita del girone di Champions League, solo al quinto posto nel campionato nazionale di calcio francese di Ligue 1. Dopo 5 giornate infatti la squadra della capitale ha vinto 2 partite, 2 pareggiate e ha perso nell’ultimo turno in casa per 3 a 2 dal Nizza.

La squadra ospite del Borussia Dortmund, allenata da Mister Edin Terzic, si presenta a Parigi ancora inbattura in Bundesliga tedesca, dopo 4 giornate giocate, dove i gialloneri hanno vinto 2 partite e pareggiate altrettante e sono reduci dalla vittoria in trasferta a Friburgo per 4 a 2.

Le probabili formazioni di PSG-Borussia Dortmund

Formazione PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Pereira, Skriniar, Hernandez; Soler, Zaire-Emery, Vitinha; Dembele, Ramos, Mbappé. Allenatore: Luis Enrique

Formazione Borussia Dortmund (4-3-3): Kobel; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Emre Can, Brandt; Malen, Haller, Adeyemi. Allenatore: Terzic

Quote offerte dai bookmaker per Paris Saint Germain-Dortmund

Segno 1 favorito nelle quote dei bookmakers per il match tra PSG-Dortmund. Vittoria interna offerta a quota 1.75 su Sisal e su Goldbet, il pareggio giocato a quota 4.20, la vittoria esterna pagata 4 volte la posta giocata.

PSG-Borussia Dortmund, pronostico gratis

Partita che interessa da vicino il Milan, questa tra PSG e Borussia Dortmund, squadre che con il Newcastle, compongono il girone più impegnativo di Champions League. Il PSG parte favorito, ma attenzione che nel campionato francese la squadra di casa non sta brillando. Il Borussia firmerebbe pe ruscire anche con un pareggio da Parigi.

Pronostico 1X a quota 1.25 o GOL SI offerto a quota 1.53 su Netbet e a quota 1.58 su Marathonbet.

Risultato esatto di questa partita

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita con poche reti segnate. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 1-1 / 2-1 /2-0

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.