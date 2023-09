Per il primo turno di Champions League, l’Inter debutta nel Gruppo D, mercoledì 20 settembre 2023, alle ore 21, nella difficile trasferta spagnola, in casa della Real Sociedad. Pronostico Real Sociedad-Inter, risultato esatto e quote per le tue scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La formazione di casa della Real Sociedad, debutta in Champions League dopo tantissimi anni di assenza. Nel campionato spagnolo di Liga, dopo 5 giornate di campionato, sono arrivati solo 6 punti, frutto di 3 pareggi, una sconfitta e una sola vittoria.

La squadra neroazzurra, allenata da Mister Simone Inzaghi, fa il suo esordio in Champions League 2023-2024, dopo la splendida stagione della scorsa edizione, terminata con la finale persa contro il Machester City per 1 a 0.

In campionato l‘Inter è partita alla grande, con 5 vittorie su 5 partite giocate, zero reti subite e nell’ultimo turno è arrivata la roboante vittoria nel derby contro il Milan per 5 a 1.

Probabili Formazioni di Real Sociedad-Inter

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Cho. All. Imanol Alguacil.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Frattesi, Di Marco; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Champions League

Per i bookmaker, è l’Inter la squadra favorita per la vittoria di questa partita che però rimane molto equilibrata in quota.

Segno 2 offerto vincente a quota 2.35 su Netbet e a quota 2.40 su Marathonbet, il pareggio offerto a quota 3.25, la vittoria interna della Real Sociedad offerta a quota 3.10

Pronostico Real Sociedad-Inter

Le quote offerte dai bookmaker prevedono un match equilibrato, ma noi che vediamo la squadra di Milano ampiamente favorita per questa partita in casa della Real Sociedad.

Pronostico 2 a quota 2.40, ma è possibile scommettere anche Over 2.5 a quota 2.10 sia su Goldbet che su Bullibet

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca di reti segnate. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 1-3 / 0-2 /0-3

