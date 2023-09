Per il Gruppo B di Champions League, mercoledì 20 settembre 2023, alle ore 21, a Londra si affrontano i padroni di casa dell’Arsenal e la formazione olandese del PSV Eindhoven. Pronostico Arsenal-PSV di Champions League, risultato esatto e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa dell’Arsenal, arrivano a questo esordio di Champions League, dopo un buon avvio nel campionato nazionale di Premier League Inglese.

I “Gunners” hanno giocato 5 partite di campionato, vincendone 4 e pareggiando una in casa per 2 a 2 contro il Fulham, segnando 9 reti e subendone solo 4.

La squadra ospite del PSV Eindhoven, è arrivata nel tabellone principale di Champions League, avendo vinto lo scontro diretto di qualificazione contro i Rangers Glasgow.

Nel campionato nazionale olandese di Eredivisie, il PSV comanda a punteggio pieno a pari merito con Alkmaar e Twente, con 4 partite giocate e 4 vittorie e 12 punti in classifica.

Probabili Formazioni di Arsenal-PSV Eindhoven

Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Havertz, Odegaard, Rice; Saka, Nketiah, Martinelli

Psv Eindhoven: Benitez; Teze, Ramalho, Schouten, Dest; Veerman, Sangaré; Bakayoko, Saibari, Lang; de Jong

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Champions League

Per i bookmaker, strada in discesa per l’Arsenal nella partita casalinga contro il PSV. La vittoria della squadra londinese è infatti offerta a quota 1.40 su Goldbet, a quota 1.42 su Sisal, il pareggio giocato a quota 5.25, la vittoria ospite a quota 7.50.

Pronostico Arsenal-PSV di Champions League

Partita a senso unico anche per noi quella tra Arsenal e PSV. La squadra di casa ha una rosa superiore a quella olandese, anche se il PSV non è una squadra da sottovalutare, difficilmente uscirà indenne da Londra.

Pronostico 1 a quota 1.42 e GOL SI offerto a quota 1.75 su Netbet e a quota 1.80 su Marathonbet

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca di reti segnate. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 3-1 / 2-0/2-1

