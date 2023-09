Mercoledì 20 settembre 2023, alle ore 21, allo stadio Allianz Arena di Monaco in Germania, la squadra di casa del Bayern Monaco debutta nella nuova stagione di Champions League ospitando il Manchester United. Bayern Monaco-Manchester United, pronostico gratis, risultato esatto e quota scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La formazione di casa del Bayern Monaco, riparte con la nuova stagione di Champions League, come una delle possibili squadre favorite per la conquista finale della “Coppa dalle grandi orecchie”.

Nel campionato nazionale tedesco di Bundesliga, il Bayern dopo 4 giornate giocate è in testa alla classifica con 10 punti, a pari merito con Bayer Leverkusen, con 3 vittorie e un pareggio.

Il Manchester United, allenato dal tecnico Erik ten Hag, arriva in Germania per questa difficile trasferta in casa del Bayern Monaco, dopo un bruttissimo avvio di campionato in Premier League inglese.

Dopo 5 giornate di campionato giocate, infatti i “reds” hanno raccolto solo 6 punti, frutto di 2 vittorie e ben 3 sconfitte subite, con soli 6 reti segnate e 10 subite.

Probabili Formazioni di Bayern Monaco-Manchester United

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry; Kane.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Lindelöf, Lisandro Martínez, Reguilón; Casemiro, McTominay; Bruno Fernandes, Eriksen, Rashford; Højlund.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Champions League

Segno 1 ampiamente favorito nel match tra Bayern e United. La vittoria interna della squadra tedesca è offerta a quota 1.50 sia su Bullibet che su Netbet, il pareggio offerto a quota 4.50, il colpo esterno del Manchester United, paga 6 volte la posta giocata.

Pronostico Bayern Monaco-Manchester United

Il Bayern Monaco parte nettamente favorito in questo incontro casalingo contro il Manchester United. I Bavaresi sono una delle squadra favorite a vincere il trofeo, il Manchester United non ha un organico attrezzato come il Bayer e in campionato sta veramente giocando molto male.

Pronostico 1 a quota 1.50 seconda opzione, Over 2.5 a quota 1.44 su Sisal e a quota 1.47 su Marathonbet.

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca di reti segnate. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 3-1 / 2-0/4-1

