Risultati e quote 1a giornata Champions League 2023-24. Vediamo i risultati del primo turno della fase a gironi, gli aggiornamenti delle quote antepost (che hanno poche variazioni a dire la verità) e il programma della prossima giornata con Napoli-Real Madrid tra le sfide più affascinanti.

Risultati e quote 1a giornata Champions League 2023-24: City favorito

C’è davvero poco da dire sulle quote antepost per la vittoria finale della Champions League 2023-24. La prima giornata non cambia gli assetti assoluti e le forze in campo, col Manchester City che stacca sempre tutti su Snai.

Qualche variazione la possiamo invece notare nei vari gironi anche se nel complesso le italiane hanno risposto abbastanza bene all’esordio. L’Inter ha pareggiato in Spagna ma rimane favorita per vincerlo il gruppo, come il Napoli, unica a vincere, che è 2° nelle lavagne del proprio gruppo. Dovranno rimontare Milan e Lazio che sono attualmente 3° nei gironi secondo le quote. In verità la Lazio è alla pari col Feyenoord dopo il pareggio trovato all’ultimo col gol del portiere Provedel.

Risultati e quote 1a giornata Champions League 2023-24: Prossimo turno

La sfida più affascinante della prossima giornata è Napoli-Real Madrid di martedì 3 ottobre al Maradona dove bookmakers e scommettitori sono concordi a non dare assolutamente per spacciati i partenopei, anzi, sono leggermente favoriti in quota @2.45 (i Blancos si giocano @2.65) e hanno il 39% delle preferenze delle prime scommesse su Planetwin365, rispetto al 32% per la vittoria in trasferta della squadra di Ancelotti, un ex.

Martedì la Champions è di scena anche a San Siro San Siro con Inter-Benfica. I nerazzurri si giocano @1.87 di quota e raccolgono subito il 50% delle preferenze (contro il 23% dei portoghesi).

Mercoledì 4 ottobre le altre due italiane. Borussia Dortmund-Milan è già una sfida importante per i rossoneri che però sono offerti sfavoriti @3.07 per la vittoria, col 31% degli scommettitori che appoggia la squadra di Pioli, rispetto al 42% sui tedeschi. Infine Celtic-Lazio, altra trasferta delicata, con la formazione di Sarri che però si gioca favorita @2.31 contro il @3 degli scozzesi. La pensano così anche gli scommettitori che appoggiano al 41% la vittoria laziale contro il 31% che sta preferendo la squadra di Glasgow.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.