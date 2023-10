Pronostico Napoli-Real Madrid 3 ottobre 2023. Al Diego Armando Maradaona di Napoli sfida piena di fascino tra i padroni di casa ed il Real Madrid, la squadra che più volte ha vinto questa competizione. Pronostico Napoli – Real Madrid di Champions League, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Napoli-Real Madrid 3 ottobre 2023: Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Napoli in Serie A ha ripreso il cammino con due vittorie convincenti contro Udinese e Lecce, dove i partenopei hanno segnato 4 reti per incontro. Nell’esordio in Champions League vittoria sofferta in casa del Braga per 2-1, grazie ad un autogoal dei rivali nei minuti finali.

Il Real Madrid nella Liga ha liquidato con un secco 3-0 nell’ultima giornata la sorpresa Girona, prendendo il comando della classifica. Nell’esordio in questa competizione è arrivata una vittoria soffertissima, solo nei minuti finali, contro l’Union Berlino grazie ad un goal del capocannoniere Jude Bellingham.

Pronostico Napoli-Real Madrid 3 ottobre 2023: Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Rudi Garcia

Real Madrid (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Fran Garcia; Modric, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius All.: Ancelotti

I partenopei si presenteranno con la formazione tipo disponibile, visto le assenze in difesa di Juan Jesus e Amir Rrhamani. Panchina per Giacomo Raspadori pronto ad entrare a gara in corso.

Carlo Ancelotti dovrebbe partire con il duo in attacco brasiliano, con Jude Bellingham ad agire dietro. Panchina iniziale per il 9 di ruolo, Joselu.

Pronostico Napoli-Real Madrid 3 ottobre 2023: Dove vederla in TV

Napoli – Real Madrid sarà trasmessa, in diretta su SKY, martedì 3 ottobre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmaker per Napoli – Real Madrid

I bookmakers prevedono una partita molto equilibrata, visto che la vittoria di una delle due squadre è quotata in modo simile. Il Napoli è quotato 2.66 Marathonbet e 2.62 Netbet. Il pareggio 3.70 Unibet e la vittoria dei blancos a 2.60 Sisal e Unibet

Pronostico Napoli-Real Madrid 3 ottobre 2023: le nostre scommesse

I precedenti sono datati, il più recente gli ottavi di finale della stagione 2016/17 dove il Real Madrid si impose per 3-1 sia in casa che fuori, nonostante il vantaggio iniziale in entrambe le partite degli azzurri. Andando più indietro nel tempo, nel lontanissimo 1987 il Napoli pareggiò in casa 1-1 al ritorno, dopo aver perso 2-0 a Madrid.

Ci sarà la prima vittoria del Napoli? Un tentativo che ci potrebbe stare. Ci piace la combo 1X+Over 1.5

Pronostico 1X+Over 1.5 quota 1.65 Sisal e 1.84 Netbet

Pronostico Special su Napoli – Real Madrid

Jude Bellingham segna o fa assist a 2.30 Sisal ci può stare. E’ il mattatore di questo inizio stagione con 7 goal e 2 assist in 9 partite ufficiali giocate.

Risultato esatto

Risultato esatto puntiamo su i seguenti esiti: 2-1 / 1-1 / 2-2

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.