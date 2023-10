Pronostico Inter-Benfica 3 ottobre 2023. A Milano arriva il Benfica per il secondo turno di Champions League. Per la squadra portoghese non è una sfida da dentro fuori, ma dopo la sconfitta all’esordio i punti in palio iniziano a pesare ancora di più. Pronostico Inter – Benfica di Champions League, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Inter-Benfica 3 ottobre 2023: Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Inter arriva da capolista in Serie A in coabitazione con i cugini. Dopo il sorprendente stop contro il Sassuolo è arrivata la vittoria convincente nella ripresa contro la Salernitana. In Champions League finora un pareggio, quello in casa del Real Sociedad, sfida dove i nerazzurri sono apparsi per l’unica volta in difficoltà in questa stagione.

Il Benfica è partito peggio in Champions League, con la sconfitta in casa contro il Red Bull Salisburgo. In campionato, dopo la sconfitta inaugurale in casa del Boavista, ha inanellato 5 vittorie consecutive ed ora è secondo dietro allo Sporting Lisbona. Nell’ultimo turno ha vinto 1-0 in casa il classico contro il Porto.

Pronostico Inter-Benfica 3 ottobre 2023: Le probabili formazioni

Inter (3-5-2) – Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All.: S.Inzaghi

Benfica (4-2-3-1) – Trubin; Bah, Morato, Otamendi, Aursnes; Kokcu, Joao Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Musa. All.: Schmidt

Simone Inzaghi, dopo il turnover nell’ultima di campionato, farà giocare i titolari. L’unico dubbio è tra Benjamin Pavard e Matteo Darmian. Torna dal 1′ Lautaro Martinez, autore di quattro goal da subentrante a Salerno.

Pronostico Inter-Benfica 3 ottobre 2023: Dove vederla in TV

Inter – Benfica sarà trasmessa, in diretta in chiaro su CANALE 5 e su SKY, martedì 3 ottobre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmaker per Inter – Benfica

I bookmakers vedono favoriti i nerazzurri per quest’incontro. L’Inter è quotata 1.81 Unibet e 1.79 Netbet. Il pareggio 3.84 Netbet e la vittoria del Benfica a 4.50 Sisal e 4.40 Unibet.

Pronostico Inter-Benfica 3 ottobre 2023: le nostre scommesse

Il precedente è recentissimo. Nei quarti di finale di questa competizione della passata stagione i nerazzurri si imposero 2-0 a Lisbona. Al ritorno ci fu un pirotecnico 3-3 a Milano. Non crediamo si ripeterà e puntiamo alla vittoria dei nerazzurri.

Pronostico Vittoria Inter 1.81 Unibet e 1.79 Netbet

Pronostico Special su Inter – Benfica

Nicolò Barella ha segnato in entrambe le sfide della passata stagione. Dopo il primo bonus fantacalcistico, pronosticato in Inter – Salernitana, proviamo Marcatore più Duo a quota 5 (vale il sostituto ed anche se prende palo o traversa)

Risultato esatto

Risultato esatto puntiamo su i seguenti esiti: 2-0 / 2-1 / 3-0.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.