Pronostico Lens-Arsenal 3 ottobre 2023. L’Arsenal va in trasferta in Francia per questa seconda giornata di Champions League in casa del Lens. Pronostico Lens – Arsenal di Champions League, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Lens-Arsenal 3 ottobre 2023: Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Lens, dopo un avvio di stagione terrificante, con un solo punto nelle prime 5 giornate di Ligue 1 sembra aver ritrovato il passo della scorsa stagione. La svolta è avvenuta proprio il Champions League, grazie al pareggio all’esordio in casa del Siviglia. Da quel momento due vittorie in campionato consecutive per i giallorossi.

I gunners hanno cominciato in Champions League con il perentorio 4-0 a Londra contro il PSV Eindhoven, quasi a voler certificare di essere i favoriti per il passaggio del turno. L’Arsenal on va nemmeno male in Premier League dove sono imbattuti e, grazie alla prima sconfitta stagionale del Manchester City, sono solo ad un punto dalla vetta.

Pronostico Lens-Arsenal 3 ottobre 2023: Le probabili formazioni

Lens (3-4-1-2): Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Samed, Diouf, Machado; Thomasson; Fulgini, Wahi. All.: Haise

Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel. Zinchenko; Rice, Odegaard; Saka, Havertz, Nketiah; Gabriel Jesus. All.: Arteta

Pronostico Lens-Arsenal 3 ottobre 2023: Dove vederla in TV

Lens – Arsenal sarà trasmessa, in diretta su SKY, martedì 3 ottobre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmaker per Lens – Arsenal

I bookmakers vedono favorito l’Arsenal per quest’incontro. I biancorossi sono quotati 1.62 Sisal e 1.62 Netbet. Il pareggio 4.30 Unibet e la vittoria del Lens a 5.50 Sisal e 5.60 Unibet.

Pronostico Lens-Arsenal 3 ottobre 2023: le nostre scommesse

Difficile andare contro l’Arsenal in questa sfida, nonostante il Lens sia in ripresa. Ci sono due precedenti ma risalgono ad oltre vent’anni fa. L’opzione Goal a 1.77 Sisal e 1.75 Netbet non è affatto da scartare.

Pronostico Goal a 1.77 Sisal e 1.75 Netbet

Pronostico Special su Lens – Arsenal

Florian Sotoca segna o fa assist a 3.50 su Sisal ci sta, visto che è il giocatore dal quale spesso passano le trame offensive più importanti per i transalpini. Per lui in Ligue 1 un goal e 3 assist finora. In casa Arsenal, per la stessa giocata, scegliamo Martin Odegaard a 2.25.

Risultato esatto

Risultato esatto puntiamo su i seguenti esiti: 1-1 / 1-2 / 1-3.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.