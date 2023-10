Pronostico Copenhagen-Bayern Monaco 3 ottobre 2023. Il Bayern Monaco è in cerca di conferme nella capitale danese, dopo l’esordio vincente contro l’altra big del girone. Pronostico Copenhagen – Bayern Monaco di Champions League, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Copenhagen-Bayern Monaco 3 ottobre 2023: Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Copenhagen è in testa al proprio campionato con 22 punti in 10 incontri disputati. Le uniche due sconfitte sono arrivate entrambe in casa, l’ultima nella sfida di sabato 30 settembre contro il Midtjylland per 2-0. In Champions League viene dal pareggio di Istanbul, dove hanno parecchio da recriminare visto che sono stati rimontati dal Galatasaray nei minuti finali di due goal.

Il Bayern Monaco, dopo aver perso la supercoppa ad agosto contro il Lipsia, ha inanellato 8 risultati utili consecutivi tra campionato e coppe. In Champions League la vittoria in casa contro il Manchester United per 4-3 ha messo le cose in chiaro per la classifica del girone. Nell’ultima di campionato i bavaresi hanno recuperato due goal di svantaggio, di nuovo contro il Lipsia.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostico Copenhagen-Bayern Monaco 3 ottobre 2023: Le probabili formazioni

Copenhagen (4-3-3): Grabara; Ankersen, Vavro, Sorensen, Meling; Goncalves, Falk, Lerager; Elyounoussi, Larsson, Achouri All.: Neestrup

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Kane. All.: Tuchel

Pronostico Copenhagen-Bayern Monaco 3 ottobre 2023: Dove vederla in TV

Copenhagen – Bayern Monaco sarà trasmessa, in diretta su SKY, martedì 3 ottobre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmaker per Copenhagen – Bayern Monaco

Bayern Monaco nettamente favorito per questa trasferta danese. I bavaresi vengono quotati dai bookmakers 1.20 Sisal e 1.19 Unibet. Un punto a testa quota 7.50 Sisal e Unibet e la vittoria del Copenhagen 15 Unibet.

Pronostico Copenhagen-Bayern Monaco 3 ottobre 2023: le nostre scommesse

Visti gli esordi nella competizione ed i numeri di entrambe in campionato ci si può facilmente prevedere una partita ricca di goal.

Pronostici Goal+Over 2,5 a 2.20 Sisal, Bayern Monaco Over 2,5 goal 1.75 Unibet e 1.73 Sisal.

Pronostico Special su Copenhagen – Bayern Monaco

Troppo scontato Harry Kane. Tutte le quote dei giocatori della squadra tedesca sono proprio al limite. Puntiamo su un nome esotico, Kim Min Jae un tiro in porta a quota 5. Il coreano con il Napoli si è visto spesso sui calci da fermo nell’area avversaria e potrebbe colpire in questa trasferta. La quota merita un tentativo.

Risultato esatto

Risultato esatto puntiamo su i seguenti esiti: 1-3 / 1-4 / 2-4.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.