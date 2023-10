Per il secondo turno del gruppo H di Champions League, domani 4 ottobre 2023, alle ore 21, si gioca il match tra i padroni di casa del Porto che ospitano il Barcellona. Pronostico Porto-Barcellona di Champions League, risultato esatto e quote scommessa.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Porto nella partita di esordio di questa Champions League 2023-2024, ha vinto in trasferta per 3 a 1 contro lo Shakthar Donetsk, giocando una partita solida e rischiando poco in difesa.

La squadra spagnola del Barcellona, allenata dal tecnico Xavi, nella gara di esordio ha vinto facilmente in casa per 5 a 0 contro la modestra formazione belga dell’Anversa.

Probabili Formazioni di Porto-Barcellona

Porto: Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, David Carmo, Wendell; Varela, Eustáquio; Galeno, Iván Jaime, Pepê; Taremi

Barcellona: Ter Stegen; João Cancelo, Ronald Araújo, Koundé, Balde; Gavi, Oriol Romeu, Gündoğan; Ferran Torres, Lewandowski, João Félix

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Champions League

Le quote offerte dai bookmaker, premiano il successo esterno del Barcellona. Segno 2 offerto vincente a quota 1.85 su Unibet o a quota 1.88 su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.75, la vittoria interna pagata 4 volte la posta giocata.

Pronostico Porto-Barcellona di Champions League

Scontro diretto tra le due formazioni più forti del Girone H. Il Porto è sempre una squadra tosta da affrontare in Champions, soprattutto in casa, il Barcellona dopo la passeggiata in casa contro Anversa, avrà un avversario più tosto.

Pronostico X2 a quota 1.22 e GOL SI a quota 1.66 su Goldbet e a quota 1.68 su Marathonbet

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca di reti segnate. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 1-1 / 1-2 /2-1

