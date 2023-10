Per la seconda giornata nel gruppo G di Champions League, mercoledì 4 ottobre, alle ore 21, si affrontano il Lipsia e i campioni in carica del Manchester City. Lipsia-Manchester City, pronostico gratuito, risultato esatto e quote scommessa.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Lipsia arriva a questa prima partita casalinga del gruppo G di Champions League, dopo la convincente vittoria ottenuta nella gara di esordio a Berna in Svizzera, contro lo Young Boys per 3 a 1.

La formazione ospite del Manchester City arriva in Germania dopo la vittoria ottenuta nel match di esordio contro la Stella Rossa Belgrado per 3 a 1. Da segnalare che dopo i primi 45 minuti di gioco era la squadra serba in vantaggio per 1 a 0.

Probabili Formazioni di Lipsia-Manchester City

Lipsia (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum; Simons, Kampl, Schlager, Forsberg; Openda, Poulsen

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Rúben Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacici; Foden, Álvarez, Grealish; Haaland

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Champions League

Per le case di scommessa è il Manchester City la formazione favorita per la vittoria di questa partita. Segno 2 bancato vincente a quota 1.75 sia su Unibet che su Sisal, il pareggio offerto a quota 4, la vittoria interna inserita in tabellone a quota 4.50.

Pronostico Lipsia-Manchester City

I campioni in carica del Manchester City, non hanno brillato nella gara di esordio contro la modesta formazione della Stella Rossa Belgrado, Il Lipsia a vinto facile a Berna in casa contro lo Young Boys.

Pronostico X2 a quota 1.20, o GOL SI a quota 1.66 su Netbet e a quota 1.70 su Marathonbet

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca di reti segnate. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 1-1/ 1-2 /1-3

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.