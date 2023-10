Martedì 31 ottobre 2023, alle ore 18, scendono in campo Salernitana e Sampdoria, per un match dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Salernitana-Sampdoria di Coppa Italia, quote scommesse e pronostico gratuito, oltre alle probabili formazioni e al probabile risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa della Salernitana, arriva a questa partita valide per i 32° di finale, nel tabellone di Coppa Italia, dopo aver superato nel precedente turno la Ternana per 1 a 0. La vincente di questa partita, sfiderà nei sedicesimi di finale la Juventus.

La Sampdoria, allenata da Andrea Pirlo, arriva a Salerno, dopo un brutto avvio di campionato in Serie B, e si è qualificata per questa partita di Coppa Italia, avendo vinto in casa contro il Sudtirol per 2 a 1 nel turno precedente.

Le probabili formazioni di Salernitana-Sampdoria

Cremonese (3-5-2): Sarr; Antov, Ravanelli, Lochoshvili; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Buonaiuto, Zanimacchia; Ciofani, Okereke. Allenatore: Giovanni Stroppa.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Angeli, Giraudo; Vita, Branca, Carriero; Cassano; Pittarello, Maistrello. Allenatore: Edoardo Gorini.

Dove vederla in TV

Salernitana-Sampdoria sarà trasmessa, in diretta su Mediaset, martedì 31 ottobre dalle ore 18.00.

Quote offerte dai bookmaker Salernitana-Sampdoria

Le quote offerte dalle principali case di scommessa, vedono favorita la vittoria interna della Salernitana. Vittoria interna offerta a quota 1.75 su Sisal ed AdmiralBet, il pareggio giocato a quota 3.70, la vittoria esterna pagata a quota 4.80.

Pronostico per questa partita di Coppa Italia

La Salernitana milita in Serie A, la Sampdoria in Serie B, il pronostico dovrebbe essere facile, ma così non è. La Salernitana è ultima in classifica e non ha ancora vinto in campionato, la Sampdoria era stata costruita per andare in Serie A, ma è nei bassifondi della classifica del campionato cadetto.

Pronostico GOL Si a quota 1.65 su Unibet e a quota 1.70 su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 1-1 / 2-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.