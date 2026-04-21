Torna la Coppa Italia e martedì a San Siro scopriremo la prima finalista, visto che il 21 aprile si gioca il ritiro della prima semifinale con l’Inter che ospita un Como in calo in campionato, dopo lo 0-0 dell’andata sulle rive del lago. Pronostico Inter-Como 21 aprile 2026.

Pronostico Inter-Como 21 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Inter-Como match valido per il ritorno della semifinale Coppa Italia 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Dopo lo 0-0 dell’andata, i nerazzurri di Chivu cercano il pass per la finale trascinati dalla coppia Thuram-Esposito, complice l’assenza di Lautaro. L’Inter ha un bilancio perfettamente in equilibrio nelle semifinali di Coppa Italia quando ha pareggiato la gara d’andata: quattro volte è passata e quattro volte è stata eliminata. L’ultima eliminazione risale alla scorsa stagione contro il Milan (sconfitta al ritorno).

Il Como di Fàbregas, rivelazione del campionato e in corsa Champions, punta sul talento di Nico Paz e sulla vena realizzativa di Douvikas per l’impresa. Il Como è imbattuto nelle ultime tre trasferte di Coppa Italia (una vittoria e due pareggi – di questi un passaggio e un’eliminazione ai rigori). Dagli ottavi di finale in avanti di questa Coppa Italia, solamente il Bologna (5.5) ha subito in media meno tiri a partita rispetto al Como (5.7); tuttavia, il valore degli Expected Goals contro del Como (1.2) è la metà di quello del Bologna (2.4).

Probabili Formazioni Inter-Como

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Guida TV Calcio: dove vedere Inter-Como?

Inter-Como, gara valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia (all’andata 0-0), si disputerà martedì 21 marzo alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza e verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Canale 5). Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l’app dedicata o su mediasetinfinity.mediaset.it/.

Migliori quote per Inter-Como

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Inter-Como

Il match di Coppa Italia arriva dopo il recente 4-3 per l’Inter in Serie A contro il Como, oltre che dopo lo 0-0 dell’andata. L’Inter è imbattuta contro il Como in Coppa Italia, con un bilancio di sei vittorie e quattro pareggi, incluso quello nella sfida di andata di questa edizione. Tra le squadre contro cui i nerazzurri non hanno mai perso nella competizione, solo contro l’Empoli (11 – 10V, 1N) hanno disputato più partite che con i lariani (10, appunto).

PRONOSTICO: VITTORIA INTER @1.91

Risultato Esatto e scommesse Marcatori per Inter-Como

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 1-1.

Nico Paz, trequartista del Como, ha effettuato sia più tiri totali (otto) che più tiri nello specchio (quattro) rispetto a qualsiasi altro giocatore in Coppa Italia dagli ottavi di finale in avanti, sebbene abbia segnato una sola rete. Considerando l’intera Coppa Italia 2025/2026, solo altri due giocatori del Como hanno messo a segno più di una marcatura: Tasos Douvikas (tre) e Jesús Rodríguez (due).

L’Inter è la squadra con più giocatori (tre – Andy Diouf, Ange-Yoan Bonny e Marcus Thuram) ad aver segnato almeno due gol in questa edizione della Coppa Italia. L’ultima volta che i nerazzurri hanno avuto almeno quattro giocatori con due o più reti nella stessa edizione della competizione è stata nel 2007/08 (Hernán Crespo, Mario Balotelli, Julio Cruz e Pelé).

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.