Pronostico Lazio-Inter: analisi, quote, probabili formazioni e scommesse finale Coppa Italia del 13 maggio 2026

Pronostico Lazio-Inter 13 maggio 2026
Pronostici Coppa Italia
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11 Maggio 2026

Mercoledì sera all’Olimpico di Roma si gioca la finale di Coppa Italia 2025-2026 con i biancocelesti che di fatto giocano in casa, ma i nerazzurri di Chivu, che puntano al Doblete dopo lo scudetto, sono favoriti in quota. Pronostico Lazio-Inter 13 maggio 2026.

Pronostico Lazio-Inter 13 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lazio-Inter match valido per la finale di Coppa Italia 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Lazio in semifinale ha superato l’Atalanta nel doppio confronto, ringraziando soprattutto le parate di Edoardo Motta, eroe in atteso ma clamorosamente decisivo nella serie dei tiri di rigore che ha chiuso la sfida di ritorno.

L’Inter punta al doblete dopo che la squadra di Chivu si è già assicurata lo Scudetto la settimana scorsa. Lo scorso turno i nerazzurri hanno regolato il Como concretizzando una rimonta da batticuore (da 0-2 a 3-2) trascinati soprattutto dal duo Çalhanoğlu-Sučić.

Pronostico Lazio-Inter 13 maggio 2026

Pronostico Lazio-Inter 13 maggio 2026

Probabili Formazioni Lazio-Inter

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Ianni.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; L. Martínez, Thuram. All. Chivu.

Guida TV Calcio: dove vedere Lazio-Inter?

La partita Lazio-Inter, finale della Coppa Italia 2025-2026, è in programma nella data di mercoledì 13 maggio 2026, dalle ore 21:00, allo Stadio Olimpico di Roma. Il match sarà visibile in diretta TV in chiaro sui canali Mediaset ma anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset. 

Migliori quote per Lazio-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Lazio-Inter
13/05/2026
21.00
Bookmaker1X2
5.503.751.65
5.503.801.67
4.953.751.65
5.503.701.65
5.253.751.67

Le nostre scommesse su Lazio-Inter

L’Inter non perde dal 2022 contro la Lazio, da allora 7 vittorie e 2 pareggi, compresi i 2 successi di questa stagione in campionato con 2-0 all’andata a San Siro e il 3-0 nel ritorno all’Olimpico. La squadra di Chivu cercherà di completare il doblete e ha il potenziale superare alla squadra di Sarri per farlo.

PRONOSTICO: VITTORIA INTER @1.67 

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