Pronostico Palermo-Lecce: analisi e scommesse sui 32esimi di finale di Coppa Italia del 17-08-2026

Pronostici Coppa Italia
Avatar
di
17 Agosto 2026

Domenica sera, alle ore 21:15 dallo Stadio Barbera, si conclude il turno dei 32esimi di finale di Coppa Italia con i rosanero del Palermo che in casa ospiteranno il Lecce di Di Francesco che sfida i siciliani di Pippo Inzaghi. Pronostico Palermo-Lecce 17 agosto 2026.

Pronostico Palermo-Lecce 17 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Palermo-Lecce match valido per la Coppa Italia 2026-2027, con le migliori scommesse sul calcio italiano.

Il Palermo di Filippo Inzaghi torna in campo dopo un’annata nella quale ha inseguito senza successo la promozione e riparte con l’obiettivo di riprovarci, stavolta con ancora maggiore convinzione. L’estate del Palermo è andata via tra sessioni di allenamento intense e tournée in giro per il mondo. I siciliani, infatti, si sono recati in Australia proprio come Inter e Juventus. Tornare in Serie A è sempre stata l’ambizione del club, che ha costruito una rosa funzionale all’obiettivo prefissato. Anche il colpo Gabriel Strefezza va letto in quest’ottica così come lo era stato qualche mese fa quello di Joel Pohjanpalo dal Venezia. L’allenatore è rimasto sempre lo stesso: la società ha fiducia in Filippo Inzaghi, considerato l’uomo ideale per restituire al Palermo il grande calcio.

Di fronte ci sarà un Lecce reduce da una salvezza sofferta in Serie A e chiamato a ripetere l’impresa anche nel prossimo campionato. Dopo un periodo di tentennamento, Eusebio Di Francesco ha accettato di raccogliere nuovamente la sfida. L’estate dei salentini non è stata semplice, con l’addio di Pantaleo Corvino e la conseguente necessità di ristrutturare l’apparato societario. In più si sono messi in mezzo anche casi controversi come quello di Lameck Banda, di fatto non più dentro il progetto del club. Il lato positivo è dettato proprio dalla continuità tattica.

Pronostico Palermo-Lecce 17 agosto 2026

Pronostico Palermo-Lecce 17 agosto 2026

Probabili Formazioni Palermo-Lecce

Palermo (4-2-3-1): Joronen; Cassandro, Magnani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Gyasi, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: F. Inzaghi.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Maleh, Ngom; Pierotti, Coulibaly, N’Dri; Geubbels. Allenatore: Di Francesco.

Guida TV Coppa Italia: dove vedere Palermo-Lecce?

L’incontro Palermo-Lecce si gioca al Renzo Barbera è in programma lunedì 17 agosto alle 21:15, e sarà in diretta tv visibile gratuitamente in chiaro su Italia 1. Per quanto riguarda lo streaming c’è Mediaset Infinity.

Migliori quote per Palermo-Lecce

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Palermo-Lecce
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.253.253.25
2.253.403.20
2.203.253.15
2.253.253.25
2.353.253.05

Le nostre scommesse su Palermo-Lecce

L’estate del Lecce è stata travagliata e il Palermo vorrà subito mostrare i muscoli in un annata in cui mira al ritorno nella massima serie. Inoltre i rosanero potranno contare anche sul fattore campo al Barbera e non è impossibile pensare ad un loro successo, supportati anche dai precedenti. Tra tutte le competizioni il Lecce non batte il Palermo dal 2006, da allora 8 sfide con 6 vittorie palermitane e 2 pareggi. 

PRONOSTICO: PALERMO QUALIFICATO @1.70

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Sassuolo-Cesena: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse Coppa Italia del 17-08-2026
Pronostici Coppa Italia
Pronostico Sassuolo-Cesena: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse Coppa Italia del 17-08-2026
17 Agosto 2026
Pronostico Lazio-Inter: analisi, quote, probabili formazioni e scommesse finale Coppa Italia del 13 maggio 2026
Pronostici Coppa Italia
Pronostico Lazio-Inter: analisi, quote, probabili formazioni e scommesse finale Coppa Italia del 13 maggio 2026
11 Maggio 2026
Pronostico Atalanta-Lazio: analisi e scommesse sul ritorno delle semifinali di Coppa Italia del 22 aprile 2026
Pronostici Coppa Italia
Pronostico Atalanta-Lazio: analisi e scommesse sul ritorno delle semifinali di Coppa Italia del 22 aprile 2026
21 Aprile 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.