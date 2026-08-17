Domenica sera, alle ore 21:15 dallo Stadio Barbera, si conclude il turno dei 32esimi di finale di Coppa Italia con i rosanero del Palermo che in casa ospiteranno il Lecce di Di Francesco che sfida i siciliani di Pippo Inzaghi. Pronostico Palermo-Lecce 17 agosto 2026.

Pronostico Palermo-Lecce 17 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Palermo-Lecce match valido per la Coppa Italia 2026-2027, con le migliori scommesse sul calcio italiano.

Il Palermo di Filippo Inzaghi torna in campo dopo un’annata nella quale ha inseguito senza successo la promozione e riparte con l’obiettivo di riprovarci, stavolta con ancora maggiore convinzione. L’estate del Palermo è andata via tra sessioni di allenamento intense e tournée in giro per il mondo. I siciliani, infatti, si sono recati in Australia proprio come Inter e Juventus. Tornare in Serie A è sempre stata l’ambizione del club, che ha costruito una rosa funzionale all’obiettivo prefissato. Anche il colpo Gabriel Strefezza va letto in quest’ottica così come lo era stato qualche mese fa quello di Joel Pohjanpalo dal Venezia. L’allenatore è rimasto sempre lo stesso: la società ha fiducia in Filippo Inzaghi, considerato l’uomo ideale per restituire al Palermo il grande calcio.

Di fronte ci sarà un Lecce reduce da una salvezza sofferta in Serie A e chiamato a ripetere l’impresa anche nel prossimo campionato. Dopo un periodo di tentennamento, Eusebio Di Francesco ha accettato di raccogliere nuovamente la sfida. L’estate dei salentini non è stata semplice, con l’addio di Pantaleo Corvino e la conseguente necessità di ristrutturare l’apparato societario. In più si sono messi in mezzo anche casi controversi come quello di Lameck Banda, di fatto non più dentro il progetto del club. Il lato positivo è dettato proprio dalla continuità tattica.

Probabili Formazioni Palermo-Lecce

Palermo (4-2-3-1): Joronen; Cassandro, Magnani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Gyasi, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: F. Inzaghi.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Maleh, Ngom; Pierotti, Coulibaly, N’Dri; Geubbels. Allenatore: Di Francesco.

Guida TV Coppa Italia: dove vedere Palermo-Lecce?

L’incontro Palermo-Lecce si gioca al Renzo Barbera è in programma lunedì 17 agosto alle 21:15, e sarà in diretta tv visibile gratuitamente in chiaro su Italia 1. Per quanto riguarda lo streaming c’è Mediaset Infinity.

Migliori quote per Palermo-Lecce

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Le nostre scommesse su Palermo-Lecce

L’estate del Lecce è stata travagliata e il Palermo vorrà subito mostrare i muscoli in un annata in cui mira al ritorno nella massima serie. Inoltre i rosanero potranno contare anche sul fattore campo al Barbera e non è impossibile pensare ad un loro successo, supportati anche dai precedenti. Tra tutte le competizioni il Lecce non batte il Palermo dal 2006, da allora 8 sfide con 6 vittorie palermitane e 2 pareggi.

PRONOSTICO: PALERMO QUALIFICATO @1.70

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